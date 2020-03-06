Вблизи Крымского подорвалась украинская БМП, погиб военный

Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. В результате подрыва погиб один военный, а еще трое защитников получили минно-взрывные травмы.

Всех трех пострадавших срочно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Стоит знать С начала года на Донбассе погибли 18 военных: поименный список

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего,

– отметили в штабе.

Погибший в пятницу военный стал уже 19 потерей Украины на Донбассе только с начала года. С 18 погибших в 2020 году 17 погибли при исполнении боевых задач. Еще одна потеря – не боевая.

Со списком всех украинских защитников, погибших в 2020 году, можно ознакомиться по ссылке.