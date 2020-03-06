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      Вблизи Крымского подорвалась украинская БМП, погиб военный

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      Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. В результате подрыва погиб один военный, а еще трое защитников получили минно-взрывные травмы.

      Всех трех пострадавших срочно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      Стоит знать С начала года на Донбассе погибли 18 военных: поименный список

      Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего,
      – отметили в штабе.

      Погибший в пятницу военный стал уже 19 потерей Украины на Донбассе только с начала года. С 18 погибших в 2020 году 17 погибли при исполнении боевых задач. Еще одна потеря – не боевая.

      Со списком всех украинских защитников, погибших в 2020 году, можно ознакомиться по ссылке.

      Час вопросов к правительству в Раде: онлайн-трансляция
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Взрыв Постраждалі Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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