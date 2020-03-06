Поблизу Кримського підірвалася українська БМП, загинув військовий

Поблизу Кримського Луганської області у п'ятницю, 6 березня, БМП з українськими військовими підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок підриву загинув один військовий, а ще троє захисників отримали мінно-вибухові травми.

Усіх трьох постраждалих терміново доставили до військово-медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця,

– наголосили у штабі.

Загиблий у п'ятницю військовий став уже 19 втратою України на Донбасі лише від початку року. З 18 загиблих у 2020 році 17 загинули під час виконання бойових завдань. Ще одна втрата – не бойова.

Зі списком усіх українських захисників, які загинули у 2020 році можна ознайомитися за посиланням.