Доба на Донбасі: 5 ворожих обстрілів, є загиблий та поранені

Проросійські бойовики здійснили 5 обстрілів позицій українських військових протягом 6 березня. Гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. Один український захисник отримав поранення. Крім того, ще один загинув та троє отримали бойове ураження внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої.

Війська окупанта стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

Зверніть увагу У 2020 році на Донбасі загинули 19 військових: поіменний список

У результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Крім того, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще троє отримали бойове ураження.

Де та з якої зброї гатили бойовики:

двічі поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази поблизу Пісок – зі міномета калібру 120 міліметрів;

неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметрів, станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку доби 7 березня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу