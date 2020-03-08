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      В результате обстрела боевиков возле Марьинки вспыхнул крупный пожар: фото

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      Пророссийские боевики 8 марта обстреляли украинские позиции у прифронтовой Марьинки с применением бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате обстрела загорелась сухая трава, а пожар быстро распространился на большую территорию.

      Огонь добрался также домов местного населения, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      Важно Снайпер обстрелял мирное население прифронтовой Марьинки: есть раненый

      Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра. Дошел огонь и до позиций украинских защитников, в результате чего поврежден один опорный пункт. Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось локализовать сразу после того, как он добралась до домов местных.


      Вследствие вражеского обстрела у Марьинки вспыхнул пожар / ООС

      По словам бойца Тараса, украинским военным удалось уберечь от возгорания и заброшенные здания Марьинки. Иначе пожар длился бы несколько дней, и за сильного ветра приобрел бы более серьезные масштабы.

      Чтобы эффективно и оперативно ликвидировать пожар, спасти наши позиции и помочь местным жителям, мы приложили большие усилия. Тушили огонь всеми возможными средствами – перекапывали землю, засыпали пожар песком, далее к ликвидации бедствия присоединились местные пожарные,
      – рассказал военный.


      Благодаря быстрой реакции военных и спасателей пожар удалось быстро локализовать / ООС

      Сейчас оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. Закидывает наши позиции гранатометными выстрелами ВОГ. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пожар Пророссийские боевики Война на Донбассе Марьинка Операция Объединенных сил
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