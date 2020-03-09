Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненые

Войска оккупанта в течение 8 марта осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один военный Вооруженных сил погиб, еще пятеро получили ранения и один – боевое поражение.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О сутках на Донбассе информирует штаб ООС.

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Российские оккупанты 8 марта обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты один украинский защитник погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов еще трое бойцов военных Вооруженных сил получили ранения.

Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ противнику. Пока неизвестны потери боевиков.

Где и из какого оружия стреляли вражеские войска:

дважды неподалеку Опросного – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса;

два раза вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Верхнеторецком – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем.

С начала суток, 9 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

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Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала