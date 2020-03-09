Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненые
Войска оккупанта в течение 8 марта осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один военный Вооруженных сил погиб, еще пятеро получили ранения и один – боевое поражение.
Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О сутках на Донбассе информирует штаб ООС.
Читайте также В результате обстрела боевиков возле Марьинки вспыхнул крупный пожар: фото
Российские оккупанты 8 марта обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты один украинский защитник погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов еще трое бойцов военных Вооруженных сил получили ранения.
Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ противнику. Пока неизвестны потери боевиков.
Где и из какого оружия стреляли вражеские войска:
- дважды неподалеку Опросного – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса;
- два раза вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Верхнеторецком – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем.
С начала суток, 9 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.
Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список
- Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
- Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
- Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
- Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
- Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
- Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
- Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
- Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
- Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
- Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
- Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
- Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
- Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
- Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб во время выполнения боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
- Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный участвовал в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
- Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
- Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
- Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта.
- Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине. Был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.