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      Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции: есть погибший и раненые

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      Войска оккупанта в течение 8 марта осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один военный Вооруженных сил погиб, еще пятеро получили ранения и один – боевое поражение.

      Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О сутках на Донбассе информирует штаб ООС.

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      Российские оккупанты 8 марта обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса. В результате попадания ракеты один украинский защитник погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов еще трое бойцов военных Вооруженных сил получили ранения.

      Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ противнику. Пока неизвестны потери боевиков.

      Где и из какого оружия стреляли вражеские войска:

       

      • дважды неподалеку Опросного – из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов, а также из противотанкового ракетного комплекса;
      • два раза вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • рядом с Верхнеторецком – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем.

      С начала суток, 9 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник –  33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
      14. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб во время выполнения боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
      15. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный участвовал в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
      16. Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
      17. Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
      18. Владимир Черненко – 25-летний защитник, погиб в результате обстрела украинских позиций. Служил в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Имел звание старшего сержанта.
      19. Дмитрий Фирсов – 40-летний боец погиб вблизи Крымского в результате подрыва БМП на мине. Был бойцом 93-й отдельной механизированной бригады, в которой командовал взводом.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Оружие Постраждалі Жертвы Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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