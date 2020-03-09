Циничная атака: оккупанты сбросили на медицинское авто украинских бойцов две гранаты – фото

В районе Гнутово российские террористические войска с помощью беспилотника сбросили на санитарный автомобиль наших военных взрывчатку. Особенная подлость в том, что сверху было видно четкую маркировку и "мигалки" спецмашины.

К счастью, внутри автомобиля никто не пострадал. Однако в 10 Горно-штурмовой бригаде, которой принадлежит спецтранспорт, такой поступок назвали особенно жестоким.

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Сверху на крыше авто был налеплен большой красный крест, не заметить было невозможно. Поэтому оккупанты нарушили международные правила ведения войны, попав в санитарный транспорт.



На авто нанесен большой крест и прикреплены "мигалки" / Фото пресс-службы 10 ГШБ

Кроме того, с начала 9 марта, по состоянию на 12.00 зафиксировано три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Так, в 08.40 утра, со стороны Первомайска противник выпустил пять мин 120-го калибра в направлении опорных пунктов украинских войск возле Орехово.

Далее, в 11.00 враг применил минометы калибра 82 миллиметров в районе Зайцево.



У медавто повреждена крыша / Фото пресс-службы 10 ГШБ

Прошлые сутки прошли на Донбассе неспокойно. Войска оккупантов в течение 8 марта осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных. Били из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один военный Вооруженных сил, к сожалению, погиб, еще пятеро получили ранения и один – боевое поражение.



Война на Донбассе: карта / Инфографика 24 канала​

