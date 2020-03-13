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      Нові мінські протоколи: чи можливе примирення та закінчення війни на Донбасі

      -
      Про що домовилися в Мінську і чому українці не сприймають платформу примирення? / Фото з соціальних мереж

      Домовленість у Мінську щодо створення Консультативної ради, а також презентація платформи примирення заступником секретаря РНБО Сивохо викликала багато питань. Що означають нові домовленості, коли і на які компроміси можна йти, – в матеріалі 24 каналу.

      Не забувати про національні інтереси України

      Які результати чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

      11 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у заході взяли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак.

      Документ У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду

      Сторони досягли домовленостей щодо таких питань:

      • обмін утримуваними особами;
      • розведення сил і засобів;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
      • запровадження Консультативної ради.

      ЗМІ оприлюднили інформацію, що в Мінську домовилися про створення фіксуючого суб'єктність ОРДЛО органу. Зокрема, повідомляють журналісти, Росія буде в статусі гаранта-спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.


      Чи будуть прямі переговори з ОРДЛО / Фото  Getty

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      За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, не треба забувати про власні національні інтереси. Щоб створення Консультативної ради не призвело до того, що Росія переведе війну на Донбасі в рамки внутрішнього протистояння. І тоді Кремль вимагатиме від Заходу скасування економічних санкцій. Фахівець також додає: лякає можливість відкриття контрольного пункту в Щасті. Україна блокувала таку можливість протягом п’яти років.

      Єдиний прийнятний сценарій – замороження збройного конфлікту, визнання ОРДЛО тимчасово окупованими з перспективою їх повернення,
      – вважає експерт.

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      Платформа примирення Сивохо – забігання наперед?

      Що таке платформа примирення?

      • Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".
      • Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня. У презентації взяли участь журналісти, конфліктологи, працівники Офісу Президента і нового Міністерства реінтеграції окупованих територій.
      • Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
      • Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.
      • Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили.
      • Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

       

      Снєгирьов наголошує: нещодавнє загострення на фронті створює негативне тло для реалізації проєктів примирення. Яке порозуміння, якщо вбивають українських воїнів? Треба підіймати питання виконання мінських угод, переконаний він.

      Основний пункт – припинення вогню. Також обмін полоненими. А вже потім пошук порозуміння. Ми забігаємо наперед. І це викликає негатив у суспільства. Після виконання умов сталого миру можна говорити про шлях реінтеграції ОРДЛО. Але за українським сценарієм,
      – підкреслив Дмитро Снєгирьов.

      Експерт відзначає: пошук взаєморозуміння з ОРДЛО можна почати з економічної складової. Зокрема оплати за воду, газ і електроенергію, які Україна постачає в ОРДЛО.

      Україна не повинна утримувати окуповані Росією території Донбасу безкоштовно. І може бути майданчиком для пошуків компромісу. Поверніть борги за комунальні послуги - а там близько 30 мільярдів гривень – тоді говоритимемо про компроміс. В ОРДЛО тарифи в чотири рази менше, ніж в Україні, але і їх ніхто не сплачує,
      – підкреслює Дмитро Снєгирьов.

      Після цього, зазначає фахівець, треба лобіювати питання присутності українського сигналу в ОРДЛО.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Статті Сергій Сивохо Мінські домовленості Війна на Донбасі
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