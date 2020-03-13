Нові мінські протоколи: чи можливе примирення та закінчення війни на Донбасі
Домовленість у Мінську щодо створення Консультативної ради, а також презентація платформи примирення заступником секретаря РНБО Сивохо викликала багато питань. Що означають нові домовленості, коли і на які компроміси можна йти, – в матеріалі 24 каналу.
Не забувати про національні інтереси України
Які результати чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську
11 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у заході взяли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак.
Документ У Мінську домовились створити спільну з бойовиками раду
Сторони досягли домовленостей щодо таких питань:
- обмін утримуваними особами;
- розведення сил і засобів;
- одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
- запровадження Консультативної ради.
ЗМІ оприлюднили інформацію, що в Мінську домовилися про створення фіксуючого суб'єктність ОРДЛО органу. Зокрема, повідомляють журналісти, Росія буде в статусі гаранта-спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Чи будуть прямі переговори з ОРДЛО / Фото Getty
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За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, не треба забувати про власні національні інтереси. Щоб створення Консультативної ради не призвело до того, що Росія переведе війну на Донбасі в рамки внутрішнього протистояння. І тоді Кремль вимагатиме від Заходу скасування економічних санкцій. Фахівець також додає: лякає можливість відкриття контрольного пункту в Щасті. Україна блокувала таку можливість протягом п’яти років.
Єдиний прийнятний сценарій – замороження збройного конфлікту, визнання ОРДЛО тимчасово окупованими з перспективою їх повернення,
– вважає експерт.
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Платформа примирення Сивохо – забігання наперед?
Що таке платформа примирення?
- Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".
- Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня. У презентації взяли участь журналісти, конфліктологи, працівники Офісу Президента і нового Міністерства реінтеграції окупованих територій.
- Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
- Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.
- Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили.
- Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".
Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу
Снєгирьов наголошує: нещодавнє загострення на фронті створює негативне тло для реалізації проєктів примирення. Яке порозуміння, якщо вбивають українських воїнів? Треба підіймати питання виконання мінських угод, переконаний він.
Основний пункт – припинення вогню. Також обмін полоненими. А вже потім пошук порозуміння. Ми забігаємо наперед. І це викликає негатив у суспільства. Після виконання умов сталого миру можна говорити про шлях реінтеграції ОРДЛО. Але за українським сценарієм,
– підкреслив Дмитро Снєгирьов.
Експерт відзначає: пошук взаєморозуміння з ОРДЛО можна почати з економічної складової. Зокрема оплати за воду, газ і електроенергію, які Україна постачає в ОРДЛО.
Україна не повинна утримувати окуповані Росією території Донбасу безкоштовно. І може бути майданчиком для пошуків компромісу. Поверніть борги за комунальні послуги - а там близько 30 мільярдів гривень – тоді говоритимемо про компроміс. В ОРДЛО тарифи в чотири рази менше, ніж в Україні, але і їх ніхто не сплачує,
– підкреслює Дмитро Снєгирьов.
Після цього, зазначає фахівець, треба лобіювати питання присутності українського сигналу в ОРДЛО.