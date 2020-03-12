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      Що стоїть за переговорами у Мінську: думка політолога

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      У Мінську пройшла чергова зустріч тристоронньої групи / gettyimages.com

      Відносно переговорів у Мінську по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі поки немає конкретики. Тому рано про щось говорити. Зокрема, про створення Консультативної ради.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Не треба робити поспішних висновків щодо переговорів у Мінську. Поки невідомо точно, в яких пунктах буде розведення військ. У Парижі  на нормандській зустрічі було домовлено про три пункти. Наразі мовиться про два. Що стосується Консультативної ради, – немає подробиць, що за цим стоїть. Тому треба почекати офіційних роз'яснень,
      – зауважує Володимир Фесенко.

      Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням.

      Політолог відзначає: обмін полоненими – важлива гуманітарна місія. Втім, на жаль, не особливо впливає на завершення збройного конфлікту на Донбасі. При цьому експерт наголошує: не можна відкривати нові КПП.

      За початок березня втрати України рівноцінні втратам за весь лютий. До того були снайперські обстріли, а зараз бойовики обстрілюють із мінометів і гранатометів. Тобто, відразу гине багато людей. Це цілеспрямовані обстріли. Тому про жодні відкриття КПП не може бути й мови, поки бойовики стріляють із забороненої мінськими домовленостями зброї,
      – підкреслює Фесенко.

      Які результати чергового засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську

      11 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Участь у заході взяли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника адміністрації російського президента Дмитро Козак.

      Сторони досягли домовленостей щодо таких питань:

      • обмін утримуваними особами;
      • розведення сил і засобів;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
      • запровадження Консультативної ради.

      нормандський формат
      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими Нормандський формат Розведення військ
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