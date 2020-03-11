Загострення на фронті: військовий назвав причини ескалації на Донбасі
Посилення обстрілів на Донбасі може бути пов’язано з низкою причин. Піски на початку війни була одна з найгарячіших точок протистояння – це стратегічний напрямок.
Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.
Увага Пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином, – Зеленський
Світлодарська дуга, шахта Бутівка, Ясинувата – утримуючі позиції на околиці Донецька, завдяки чому Україна контролює частково трасу Донецьк-Горлівка. До речі, там давно не було загострення. Росія застосовує тактику турбуючого вогню. Україна не може передбачити, де буде наступний обстріл,
– зауважує Олег Жданов.
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Утім, на його переконання, військова ескалація на Донбасі може бути з інших причин. По-перше, обстріли з боку проросійських бойовиків, не виключено, пов'язані із заявою президента Зеленського в інтерв'ю The Guardian про те, що в Путіна є рік для завершення війни на Донбасі. Схожа ситуація, зазначає Жданов, була після того, як Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив про можливість зміни мінських домовленостей. Бойовики у відповідь посилили обстріли.
По-друге, наближається зустріч у нормандському форматі, та йдуть переговори щодо обміну полоненими. І з цим також може бути пов'язане загострення на фронті. Це інструмент тиску на Україну. Путін таким чином намагається позбавити Україну суверенітету і знівелювати ініціативи Зеленського та його політичну вагу,
– зазначає Жданов.
Військовий підкреслює: треба розуміти, що обстріли будуть постійними до тих пір, поки Україна офіційно не визнає факт збройного конфлікту із Росією.
Що відомо про бой у Пісках
За даними українських військових, окупанти били з забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з:
- мінометів калібру 120 міліметрів,
- гранатометів різних систем,
- великокаліберних кулеметів,
- стрілецької зброї.
- для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.
- згодом стали відомі імена загиблих: 34-річний Віктор Солтис та 35-річний Андрій Ведешин.
Нагадаємо, в 2020 році на фронті загинули вже 23 українські воїни.