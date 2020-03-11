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      Загострення на фронті: військовий назвав причини ескалації на Донбасі

      - Читать новость на русском
      Через обстріли з боку бойовиків загинуло два українських воїни / gettyimages.com

      Посилення обстрілів на Донбасі може бути пов’язано з низкою причин. Піски на початку війни була одна з найгарячіших точок протистояння – це стратегічний напрямок.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

      Увага Пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином, – Зеленський

      Світлодарська дуга, шахта Бутівка, Ясинувата – утримуючі позиції на околиці Донецька, завдяки чому Україна контролює частково трасу Донецьк-Горлівка. До речі, там давно не було загострення. Росія застосовує тактику турбуючого вогню. Україна не може передбачити, де буде наступний обстріл,
      – зауважує Олег Жданов.

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      Утім, на його переконання, військова ескалація на Донбасі може бути з інших причин. По-перше, обстріли з боку проросійських бойовиків, не виключено, пов'язані із заявою президента Зеленського в інтерв'ю The Guardian про те, що в Путіна є рік для завершення війни на Донбасі. Схожа ситуація, зазначає Жданов, була після того, як Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив про можливість зміни мінських домовленостей. Бойовики у відповідь посилили обстріли.

      По-друге, наближається зустріч у нормандському форматі, та йдуть переговори щодо обміну полоненими. І з цим також може бути пов'язане загострення на фронті. Це інструмент тиску на Україну. Путін таким чином намагається позбавити Україну суверенітету і знівелювати ініціативи Зеленського та його політичну вагу,
      – зазначає Жданов.

      Військовий підкреслює: треба розуміти, що обстріли будуть постійними до тих пір, поки Україна офіційно не визнає факт збройного конфлікту із Росією.

      Що відомо про бой у Пісках

      За даними українських військових, окупанти били з забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з:

      • мінометів калібру 120 міліметрів,
      • гранатометів різних систем,
      • великокаліберних кулеметів,
      • стрілецької зброї.
      • для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.
      • згодом стали відомі імена загиблих: 34-річний Віктор Солтис та 35-річний Андрій Ведешин.

      Нагадаємо, в 2020 році на фронті загинули вже 23 українські воїни.

      війна на донбасі
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Мінські домовленості
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