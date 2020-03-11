Загострення на фронті: військовий назвав причини ескалації на Донбасі

Посилення обстрілів на Донбасі може бути пов’язано з низкою причин. Піски на початку війни була одна з найгарячіших точок протистояння – це стратегічний напрямок.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

Увага Пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином, – Зеленський

Світлодарська дуга, шахта Бутівка, Ясинувата – утримуючі позиції на околиці Донецька, завдяки чому Україна контролює частково трасу Донецьк-Горлівка. До речі, там давно не було загострення. Росія застосовує тактику турбуючого вогню. Україна не може передбачити, де буде наступний обстріл,

– зауважує Олег Жданов.

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Утім, на його переконання, військова ескалація на Донбасі може бути з інших причин. По-перше, обстріли з боку проросійських бойовиків, не виключено, пов'язані із заявою президента Зеленського в інтерв'ю The Guardian про те, що в Путіна є рік для завершення війни на Донбасі. Схожа ситуація, зазначає Жданов, була після того, як Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив про можливість зміни мінських домовленостей. Бойовики у відповідь посилили обстріли.

По-друге, наближається зустріч у нормандському форматі, та йдуть переговори щодо обміну полоненими. І з цим також може бути пов'язане загострення на фронті. Це інструмент тиску на Україну. Путін таким чином намагається позбавити Україну суверенітету і знівелювати ініціативи Зеленського та його політичну вагу,

– зазначає Жданов.

Військовий підкреслює: треба розуміти, що обстріли будуть постійними до тих пір, поки Україна офіційно не визнає факт збройного конфлікту із Росією.

Що відомо про бой у Пісках

За даними українських військових, окупанти били з забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з:

мінометів калібру 120 міліметрів,

гранатометів різних систем,

великокаліберних кулеметів,

стрілецької зброї.

для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.

згодом стали відомі імена загиблих: 34-річний Віктор Солтис та 35-річний Андрій Ведешин.

Нагадаємо, в 2020 році на фронті загинули вже 23 українські воїни.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу