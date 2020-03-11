Обострение на фронте: военный назвал причины эскалации на Донбассе

Усиление обстрелов на Донбассе может быть связано с рядом причин. Пески в начале войны были одной из самых горячих точек противостояния – это стратегическое направление.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

Внимание Память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом, – Зеленский

Светлодарская дуга, шахта Бутовка, Ясиноватая – удерживаемые позиции на окраине Донецка, благодаря чему Украина контролирует частично трассу Донецк-Горловка. Кстати, там давно не было обострения. Россия применяет тактику беспокоящего огня. Украина не может предсказать, где будет следующий обстрел,

– говорит Олег Жданов.

Читайте также Зеленский: можем дать отпор, несмотря на желание мира

Впрочем, по его убеждению, военная эскалация на Донбассе может быть по другим причинам. Во-первых, обстрелы со стороны пророссийских боевиков, не исключено, связаны с заявлением президента Зеленского в интервью The Guardian о том, что у Путина есть год для завершения войны на Донбассе. Похожая ситуация, отмечает Жданов, была после того, как Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможности изменения минских договоренностей. Боевики в ответ усилили обстрелы.

Во-вторых, приближается встреча в нормандском формате, и идут переговоры по обмену пленными. И с этим также может быть связано обострение на фронте. Это инструмент давления на Украину. Путин таким образом пытается лишить Украину суверенитета и нивелировать инициативы Зеленского и его политический вес,

– отмечает Жданов.

Военный подчеркивает: надо понимать, что обстрелы будут постоянными до тех пор, пока Украина официально не признает факт вооруженного конфликта с Россией.

Что известно о бой в Песках

По данным украинских военных, оккупанты били из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности,:

минометов калибра 120 миллиметров,

гранатометов различных систем,

крупнокалиберных пулеметов,

стрелкового оружия.

для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

впоследствии стали известны имена погибших: 34-летний Виктор Солтис и 35-летний Андрей Ведешин.

Напомним, в 2020 году на фронте погибли уже 23 украинских солдата.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала