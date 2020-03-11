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      Память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом, – Зеленский

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      В Украине разрабатывают церемонию почетного чествования каждого героя, отдавшего свою жизнь за Родину. Минобороны также поручено разработать на высоком уровне церемонию для каждого героя, который возвращается с Донбасса.

      "Мы действительно все молим Бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше, но пока у нас идет война и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена должным образом", – заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Андрея Тарана.

      В это время У ветерена-афганца из-за долга государства забрали протез ноги: детали

      В этом контексте президент напомнил о катастрофе самолета МАУ – когда украинское авиасудно было сбито иранской ракетой и погибли граждане нескольких стран, в том числе и украинцы. Зеленский сказал, что именно тогда попросил у Минобороны разработать на высоком уровне церемонию для каждого героя, который возвращается с Донбасса.

      "Я хочу, чтобы мы прекратили говорить "разрабатывается" (церемония – 24 канал), а в течение следующей недели – сделали это", – подчеркнул Зеленский.

      Эти слова глава государства адресовал Минобороны, Генштабу и Минветеранов

      Я сам лично тоже хочу заниматься этой разработкой, чтобы в каждом городе, куда возвращаются наши герои, чтобы мы не просто с уважением относились, а чтобы это (церемония – 24 канал) было на высшем уровне, который сегодня существует в мире,
      – добавил украинский президент.

      Заметим, что с начала 2020 года в результате вражеских обстрелов на Донбассе погибли 22 украинских военных. Последний раз Украина понесла потери 10 марта в бою возле Песков. 

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Министерство по делам ветеранов Міністерство оборони України Операция Объединенных сил Война на Донбассе Ветераны Владимир Зеленский Новости политики
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