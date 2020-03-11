Пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином, – Зеленський

В Україні розробляють церемонію почесного вшанування кожного героя, який віддав своє життя за Батьківщину. Міноборони також доручено розробити на висковому рівні церемонію для кожного героя, який повертається з Донбасу.

"Ми справді всі молимо Бога, щоб таких церемоній було якомога менше, але поки що в нас іде війна і пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином", – заявив Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Андрія Тарана.

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У цьому контексті президент нагадав про катастрофу літака МАУ – коли українське авіасудно було збите іранською ракетою і загинули громадяни кількох країн, зокрема й українці. Зеленський сказав, що саме тоді попросив у Міноборони розробити на висковому рівні церемонію для кожного героя, який повертається з Донбасу.

"Я хочу, щоб ми припинили говорити "розробляється" (церемонія вшанування – 24 канал), а впродовж наступного тижня – зробили це", – наголосив Зеленський.

Ці слова глава держави адресував Міноборони, Генштабу та Мінветеранів

Я сам особисто теж хочу займатися цією розробкою, щоб у кожному містечку, куди повертаються наші герої, щоб ми не просто з повагою ставилися, а щоб це (церемонія – 24 канал) було на найвищому рівні, який сьогодні існує у світі,

– додав український президент.

Зауважимо, що з початку 2020 року внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинули 22 українських військових. Востаннє Україна зазнала втрат 10 березня в бою біля Пісків.