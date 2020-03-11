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      Зеленский: можем дать отпор, несмотря на желание мира

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери украинской армии на Донбассе. Там за последние сутки боевики 17 раз нарушали режим прекращения огня. В результате 3 украинских военнослужащих погибли, еще 9 – ранены.

      Украинские военные уполномочены давать адекватный ответ врагу, подчеркнул Зеленский во время церемонии представления Министра обороны Украины, передает Офис Президента.

      Важно Боевиков, которые напали на украинцев возле Песков, нашли и уничтожили

      Мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет способность дать отпор. Это не так. Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается,
      – заявил президент.

      Зеленский напомнил о потерях врага. С начала марта на Донбассе ликвидировали 21 боевика, еще 31 человек – ранены и травмированы.

      К слову: в течение 10 марта враг 17 раз нарушал режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. На все атаки украинские защитники давали адекватный ответ. Трое военных Вооруженных сил погибли, еще девять получили ранения.

      С началу 2020 года пророссийские боевики сотни раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли 22 военных.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Потери Пророссийские боевики Война
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