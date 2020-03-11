12:21
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський: Можемо дати відсіч, попри бажання миру

      - Читать новость на русском
      Зеленський про втрати на Донбасі / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати української армії на Донбасі. Там за останню добу бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок цього 3 українських військових загинули, ще 9 – поранені.

      Українські військові уповноважені давати адекватну відповідь ворогу, наголосив Зеленський під час церемонії представлення Міністра оборони України, передає Офіс Президента.

      Важливо Бойовиків, які напали на українців біля Пісків, знайшли та знищили

      Ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч. Це не так. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється,
      – заявив президент.

      Зеленський нагадав про втрати у ворога. З початку березня на Донбасі ліквідували 21 бойовика, ще 31 особа є пораненими та травмованими.

      До слова: протягом 10 березня ворог 17 разів порушував режим припинення вогню. Стріляли з забороненої мінськими домовленостями зброї. На всі атаки українські захисники давали адекватну відповідь. Троє військових Збройних сил загинули, ще дев'ятеро отримали поранення.

      З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 22 військових. 

      Карта окупованих територій
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Саудівська Аравія проти Росії: чому почалась і чим завершиться нафтова війна
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Володимир Зеленський Втрати Війна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      сьогодні , 10:00 Рейх Путіна твердо став на ноги
      СерпомПо
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 08:30 Вода як важіль впливу України на Росію
      Юрій Шуліпа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук