Зеленський: Можемо дати відсіч, попри бажання миру

Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати української армії на Донбасі. Там за останню добу бойовики 17 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок цього 3 українських військових загинули, ще 9 – поранені.

Українські військові уповноважені давати адекватну відповідь ворогу, наголосив Зеленський під час церемонії представлення Міністра оборони України, передає Офіс Президента.

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Ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на Сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч. Це не так. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється,

– заявив президент.

Зеленський нагадав про втрати у ворога. З початку березня на Донбасі ліквідували 21 бойовика, ще 31 особа є пораненими та травмованими.

До слова: протягом 10 березня ворог 17 разів порушував режим припинення вогню. Стріляли з забороненої мінськими домовленостями зброї. На всі атаки українські захисники давали адекватну відповідь. Троє військових Збройних сил загинули, ще дев'ятеро отримали поранення.

З початку 2020 року проросійські бойовики сотні разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 22 військових.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу