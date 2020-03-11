Бойовиків, які напали на українців біля Пісків, знайшли та знищили

Противник на Донбасі, як кажуть у штабі ООС вдався до вже звичної для нього манери ведення обстрілів – з-за спин мирних мешканців. Однак навіть це не врятувало ворога від розплати за напад на український автомобіль біля Пісків.

У пресслужбі ООС розповіли деталі загострення ситуації на Донбасі 10 березня. Зокрема, і про знищення бойовиків, винних у нападі на вантажівку українських військових, двоє з яких загинули.

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Про бойовиків, які ховаються за спинами мирного населення

В штабі ООС реконструювали обстріл бойовиками українського автомобіля з протитанкового ракетного комплексу. Зробили аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення.

Результати реконструкції дозволяють стверджувати: противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним.

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Про знищення бойовиків, які напали на українців біля Пісків

Завдяки сучасній оптико-електронній техніці українські військові помітили відхід групи бойовиків противника з житлового сектору окупованого населеного пункту, який окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій.

Підрозділи Об'єднаних сил застосували усі чергові засоби вогню для знищення цієї групи. Саме її учасники підбили автомобіль з українськими воїнами. Втрати противника – від 3 вбитих та до 5 поранених.



Лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу