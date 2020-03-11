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      Бойовиків, які напали на українців біля Пісків, знайшли та знищили

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      Нападників на український військовий автомобіль знищено / armyinform.com.ua

      Противник на Донбасі, як кажуть у штабі ООС вдався до вже звичної для нього манери ведення обстрілів – з-за спин мирних мешканців. Однак навіть це не врятувало ворога від розплати за напад на український автомобіль біля Пісків.

      У пресслужбі ООС розповіли деталі загострення ситуації на Донбасі 10 березня. Зокрема, і про знищення бойовиків, винних у нападі на вантажівку українських військових, двоє з яких загинули.

      Пам'ятаймо! У 2020 році на Донбасі загинули 22 військових: поіменний список

      Про бойовиків, які ховаються за спинами мирного населення

      В штабі ООС реконструювали обстріл бойовиками українського автомобіля з протитанкового ракетного комплексу. Зробили аналіз траєкторії, рельєфу місцевості та місця влучення. 

      Результати реконструкції дозволяють стверджувати: противник вів вогонь з позицій, розташованих за будинками мирних мешканців. Саме тому ЗСУ не могли одразу вести вогонь у відповідь – аби не нашкодити цивільним. 

      Деталі про бій біля Пісків Бойовики ракетою поцілили у вантажівку українських воїнів: є загиблі та поранені

      Про знищення бойовиків, які напали на українців біля Пісків

      Завдяки сучасній оптико-електронній техніці українські військові помітили відхід групи бойовиків противника з житлового сектору окупованого населеного пункту, який окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій.

      Підрозділи Об'єднаних сил застосували усі чергові засоби вогню для знищення цієї групи. Саме її учасники підбили автомобіль з українськими воїнами. Втрати противника – від 3 вбитих та до 5 поранених.

      Війна на Донбасі
      Лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      У 2020 році на Донбасі загинули 22 військових: поіменний список
      сьогодні
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України
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