Боевиков, которые напали на украинцев возле Песков, нашли и уничтожили

Противник на Донбассе, как говорят в штабе ООС обратился к уже привычной для него манере ведения обстрелов – из-за спин мирных жителей. Однако даже это не спасло врага от расплаты за нападение на украинский автомобиль возле Песков.

В пресс-службе ООС рассказали детали обострения ситуации на Донбассе 10 марта. В частности, и об уничтожении боевиков, виновных в нападении на грузовик украинских военных, двое из которых погибли.

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О боевиках, скрывающихся за спинами мирного населения

В штабе ООС реконструировали обстрел боевиками украинского автомобиля с противотанкового ракетного комплекса. Сделали анализ траектории, рельефа местности и места попадания.

Результаты реконструкции позволяют утверждать: противник вел огонь с позиций, расположенных за домами мирных жителей. Именно поэтому ВСУ не могли сразу вести огонь – чтобы не навредить гражданским.

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Об уничтожении боевиков, напавших на украинцев возле Песков

Благодаря современной оптико-электронной технике украинские военные заметили отход группы боевиков противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта, который оккупанты прикрывали огнем со своих позиций.

Подразделения Объединенных сил применили все очередные средства огня для уничтожения этой группы. Именно ее участники подбили автомобиль с украинскими воинами. Потери противника – от 3 убитых и до 5 раненых.