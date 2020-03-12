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      Что стоит за переговорами в Минске: мнение политолога

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      Относительно переговоров в Минске по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пока нет конкретики. Поэтому рано о чем-то говорить. В частности, о создании Консультативного совета.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      Не надо делать поспешные выводы относительно переговоров в Минске. Пока неизвестно точно, в каких пунктах будет разведение войск. В Париже на нормандской встрече было договорено о трех пунктах. Сейчас говорится о двух. Что касается Консультативного совета, – нет подробностей, что за этим стоит. Поэтому надо подождать официальных разъяснений,
      – замечает Владимир Фесенко.

      Важно! В целом на Донбассе в 2020 году погибли уже 23 украинских воина. Со списком остальных погибших можно ознакомиться по этой ссылке.

      Политолог отмечает: обмен пленными – важная гуманитарная миссия. Впрочем, к сожалению, не особо влияет на завершение вооруженного конфликта на Донбассе. При этом эксперт отмечает: нельзя открывать новые КПП.

      За начало марта потери Украины равноценны потерям за весь февраль. До того были снайперские обстрелы, а сейчас боевики обстреливают из минометов и гранатометов. То есть, сразу погибает много людей. Это целенаправленные обстрелы. Поэтому ни о каком открытии КПП не может быть и речи, пока боевики стреляют из запрещенного минскими договоренностями оружия,
      – подчеркивает Фесенко.

      Каковы результаты очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

      11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

      Стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

      • обмен удерживаемыми лицами;
      • разведение сил и средств;
      • одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.
      • введение Консультативного совета.

      нормандський формат
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Нормандский формат Обмен пленными Разведение войск
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