Что стоит за переговорами в Минске: мнение политолога

Относительно переговоров в Минске по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пока нет конкретики. Поэтому рано о чем-то говорить. В частности, о создании Консультативного совета.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Не надо делать поспешные выводы относительно переговоров в Минске. Пока неизвестно точно, в каких пунктах будет разведение войск. В Париже на нормандской встрече было договорено о трех пунктах. Сейчас говорится о двух. Что касается Консультативного совета, – нет подробностей, что за этим стоит. Поэтому надо подождать официальных разъяснений,

– замечает Владимир Фесенко.

Важно! В целом на Донбассе в 2020 году погибли уже 23 украинских воина. Со списком остальных погибших можно ознакомиться по этой ссылке.

Политолог отмечает: обмен пленными – важная гуманитарная миссия. Впрочем, к сожалению, не особо влияет на завершение вооруженного конфликта на Донбассе. При этом эксперт отмечает: нельзя открывать новые КПП.

За начало марта потери Украины равноценны потерям за весь февраль. До того были снайперские обстрелы, а сейчас боевики обстреливают из минометов и гранатометов. То есть, сразу погибает много людей. Это целенаправленные обстрелы. Поэтому ни о каком открытии КПП не может быть и речи, пока боевики стреляют из запрещенного минскими договоренностями оружия,

– подчеркивает Фесенко.

Каковы результаты очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

11 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в мероприятии приняли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Стороны достигли договоренностей по таким вопросам:

обмен удерживаемыми лицами;

разведение сил и средств;

одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье.

введение Консультативного совета.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала