Дубінського і Бужанського не додали в новий чат Слуг народу, – ЗМІ

У фракції "Слуга народу" створили новий внутрішній чат для спілкування. Однак, туди за інформацією ЗМІ, не додали тих, кого вважають лояльними до олігарха Коломойського, і тих, хто займався "поправковим спамом": Дубінського, Бужанського, Куницького і Василевську-Смаглюк.

На заміну старому чату створили новий, однак не додали туди тих, хто можуть бути наближеними до Ігоря Коломойського. Про це пише видання liga.net з посиланням на джерела у керівництві фракції "Слуг народу".

Раніше Дубінський був у Коломойського перед подачею антиколомойського закону – Bihus.Info

Про те, що у новий чат не додали тих, хто займався "поправковим спамом" до антиколомойського законопроєкту, написав і екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Йдеться, окрім Бужанського з Дубінським, також про Олександра Куницького і Ольгу Василевську-Смаглюк.

Публікація і разгонка депутатами Дубинським і Бужанський фейкового поста Микити Потураєва, про який я писав на днях, вилізла їм боком. Відтепер Дубинський, Бужанський і вся "група Коломойського" виключені з комунікації фракції "Слуга народу,

– написав Лещенко у своєму телеграм-каналі.

З попереднього чату у viber нардепи почергово повидалялися. Відповідний скриншот з'явився на телеграм-каналі Черный рыцарь.



Нардепи повидалялися з чату / Зображення з телеграм-каналц Черный рыцарь

Сам Олександр Дубінський на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот з чату, де останнім є саме його повідомлення, і поглузував з Лещенка.



Дубінський зміг написати у чат і нібито спростував відсутність / Зображення з фейсбуку Дубінського

На це Сергій Лещенко відповів, що Дубінський з Бужанським намагаються всіх переконати, що і далі перебувають в чаті "Слуги народу". При цьому публікують свої пости в старому чаті, з якого вже йде масовий вихід депутатів.

Хто і скільки правок подав до "антиколомойського" закону

Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

Детальніше про закон, який має спинити "поправочний спам" у Раді читайте за посиланням.