17:10
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Дубінського і Бужанського не додали в новий чат Слуг народу, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Дубінського і Бужанського не додали в новий чат фракції / колаж 24 каналу

      У фракції "Слуга народу" створили новий внутрішній чат для спілкування. Однак, туди за інформацією ЗМІ, не додали тих, кого вважають лояльними до олігарха Коломойського, і тих, хто займався "поправковим спамом": Дубінського, Бужанського, Куницького і Василевську-Смаглюк.

      На заміну старому чату створили новий, однак не додали туди тих, хто можуть бути наближеними до Ігоря Коломойського. Про це пише видання liga.net з посиланням на джерела у керівництві фракції "Слуг народу". 

      Раніше Дубінський був у Коломойського перед подачею антиколомойського закону – Bihus.Info

      Про те, що у новий чат не додали тих, хто займався "поправковим спамом" до антиколомойського законопроєкту, написав і екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Йдеться, окрім Бужанського з Дубінським, також про Олександра Куницького і Ольгу Василевську-Смаглюк.

      Публікація і разгонка депутатами Дубинським і Бужанський фейкового поста Микити Потураєва, про який я писав на днях, вилізла їм боком. Відтепер Дубинський, Бужанський і вся "група Коломойського" виключені з комунікації фракції "Слуга народу,
      – написав Лещенко у своєму телеграм-каналі.

      З попереднього чату у viber нардепи почергово повидалялися. Відповідний скриншот з'явився на телеграм-каналі Черный рыцарь.


      Нардепи повидалялися з чату / Зображення з телеграм-каналц Черный рыцарь

      Сам Олександр Дубінський на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот з чату, де останнім є саме його повідомлення, і поглузував з Лещенка.


      Дубінський зміг написати у чат і нібито спростував відсутність / Зображення з фейсбуку Дубінського

      На це Сергій Лещенко відповів, що Дубінський з Бужанським намагаються всіх переконати, що і далі перебувають в чаті "Слуги народу". При цьому  публікують свої пости в старому чаті, з якого вже йде масовий вихід депутатів.

      Хто і скільки правок подав до "антиколомойського" закону

      • Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
      • Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
      • Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
      • Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
      • Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
      • Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

      Детальніше про закон, який має спинити "поправочний спам" у Раді читайте за посиланням.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Слуга народу Максим Бужанський Верховна Рада Сергій Лещенко - новини Олександр Дубінський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Три поради для бізнесу: як розвиватися під час карантину
      Наталія Ковальова
      сьогодні , 07:05 Рік після перемоги Зеленського: що вдалося зробити
      Ярослав Голобородько