Немытые рагули: Дубинский обозвал журналистов из-за скандала с румынским паспортом

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский 8 мая в очередной раз обозвал украинских журналистов. На этот раз ему не понравилось расследование о попытке нардепа получить гражданство Румынии.

В своем телеграм-канале Дубинский в традиционной для себя манере назвал журналистов-расследователей "немытыми рагулями".

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Все верно. Ведь я граф Дракула. Запугивание немытых рагулей,

– иронизирует Дубинский.

В то же время документы, которые обнародовали СМИ он назвал "какими-то бумажками".

Что известно о "румынском паспорте" Дубинского

Журналисты "Следствия.Инфо" получили в распоряжение документы, которые подтверждают, что в декабре 2017 года Александр Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. Тогда он еще работал ведущим на телеканале 1+1.

Получить румынское гражданство непросто – надо или проживать там не менее 8 лет, или быть в браке с гражданином Румынии 5 лет. Впрочем, есть и более короткий путь, которым пользуются большинство иностранцев – доказать, что кто-то из твоих предков до прадедушки и прабабушки имел румынское гражданство.

Организовать все будущий парламентарий пытался через компанию из Черновцов, которая "искала" ему румынские корни. Для этого журналист предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

Пока точно неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский заверил, что не получал румынского гражданства.

Отметим, что Румыния является членом Европейского Союза, а значит ее гражданство дает много привилегий. В частности, возможность свободно вести бизнес и передвигаться по Европе, а также упрощенный въезд в США и Канаду.

Кто такой Александр Дубинский и почему он скандальный?

Он является одним из самых одиозных депутатов Верховной Рады. Именно Дубинский в годовщину Освенцима цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники кандидата в президенты Петра Порошенко. Впоследствии он попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!". В частности, назвал его "нацистским", а введение его в ВСУ "маразмом".



Далее в скандалы он попадал уже как народный депутат. Дубинский не впервые ругается на журналистов. Ранее он поддержал своего коллегу по фракции Максима Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой". От себя Дубинский добавил – "дрожите бандерлоги". Кроме этого он оскорбил и журналистку 24 канала, посоветовав той "надевать голову, перед тем как идти на работу".