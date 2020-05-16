Коломойський знову хоче кинути українців на гроші
Кажуть, Коломойський дуже хоче, щоб держава націоналізувала МАУ. Ну все як завжди, націоналізувати збитки, приватизувати прибутку.
Говорят, министр инфраструктуры догадывается, что это плохая идея. Казалось бы, какая связь, что Дубинский теперь регулярно мочит министра? Наверное, просто совпадение.
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Нам может нравится или не нравится Криклий. Мы можем считать его хорошим или плохим министром. Мы можем считать его близким к Авакову или не считать так. Но украинским налогоплательщикам точно не с руки выплачивать долги МАУ. И Украине сейчас точно не нужна государственная авиакомпания, которая генерит долги со скоростью полета Боинга. Собственники МАУ должны сами справится с кризисом, а не отдавать авиакомпанию украинским налогоплательщикам.
Коломойский всегда идет одной дорогой. Он заходит в бизнес. Доит его. И он выбрасывает его. Лучше всего такая стратегия проходит с государственными предприятиями. Укрнафта уже стала легендарной, за последний год Центрэнерго из прибыльной компании превратилась в банкрота. Но тут очень просто. Поматросил и бросил. Просто твой менеджмент уходит из государственной компании, когда она полностью выпотрошена. Хотя, как показывает тот же опыт Коломойского, потрошить государственные компании можно почти до бесконечности.
МАУ пока компания частная. И тут все сложнее. Хотя опыт Аэросвита уже у Коломойского имеется. Когда авиакомпанию выпотрошили и бросили. Но долги вещь неприятная. И лучше всего, когда за тебя их платит государство. Официально.
Уоррен Баффет продал все свои акции авиакомпаний. Резонно предполагая, что в ближайшие годы будут не лучшими для пассажирских авиаперевозок. Будь как Баффет. Не помогай Коломойскому решать свои проблемы за счет украинского бюджета. В который уже раз.
И да, чтобы два раза не вставать. Не покупайте сейчас авиабилеты на лето из Украины. Иначе останетесь дома, но с ваучером, на поездку когда-нибудь. И только в том случае, если ваш перевозчик переживет кризис. И это не только касается МАУ.
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И да, не надо, пожалуйста, выплачивать всеми возможными и невозможными способами моральную компенсацию Коломойскому за принятие антиколомойского закона. Думается, украинские налогоплательщики и так уже заплатили сполна, потратив 5,5 млрд долларов на спасение выпотрошенного им Приватбанка.