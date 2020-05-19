США розслідують, як Коломойський відмивав виведені з "Приватбанку" гроші

Олігарха Ігоря Коломойського звинувачують у тому, що він вкладав гроші з українського банку в нерухомість по всій території США. Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів.

Гроші "Приватбанку" він використовував для придбання американських готелів та офісних приміщень. Про це йдеться у розслідуванні BuzzFeed.

Наразі велике журі США вивчає фінанси Коломойського під час ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей "Приватбанку" в США через лабіринт офшорних компаній.

Що придбав олігарх на гроші з "Приватбанку":

Розкішний готель на 484 номери у Клівленді з виглядом на озеро;

21-поверхову офісну вежу за декілька кварталів зі склепінчастими стелями і фресками.

4 хмарочоси у центрі Клівленда;

сталеливарний завод в Огайо.

За даними американського ЗМІ, федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, зокрема й у лютому. Вони зустрічалися з тодішнім генпрокурором України Русланом Рябошапкою і слідчими НАБУ. Обговорювали справу проти Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова.

Приміром, про це згадував директор НАБУ Артем Ситник. В одному з інтерв’ю він заявив, що співпрацює з ФБР у такому розслідуванні, але відмовився надавати деталі через угоду про конфіденційність з федералами.

Зверніть увагу! У виданні зазначають: без чинного договору про екстрадицію між США та Україною президент Зеленський та генпрокурор держави можуть зіткнутися з важким рішенням у разі винесення обвинувального висновку у справі олігарха.

Що про розслідування казав сам Коломойський

Buzzfeed, опираючись на власне інтерв’ю з олігархом, пише, що Коломойський заявляв: він не знає про розслідування великого журі. За його словами, будь-які проблеми, про які повідомляли банківські регулятори, були "створені навмисно, щоб експропріювати банк, його приватну власність".

Водночас, колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов сказав, що ніколи не брав гроші в банку незаконно і що будь-яка нерухомість, куплена в США, надходила із законних джерел.

Хід розслідування

Протягом понад року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які відправляли у США компанії, що належать Коломойському і Боголюбову.

Ці гроші надходили для придбання об'єктів нерухомості, зокрема, – 4 хмарочосів у центрі Клівленда, в період з 2008 року і протягом наступних 5 років.

Одним з об'єктів, які привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, які контролюються Коломойським і двома його партнерами.

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