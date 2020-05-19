Мы всегда имели свою позицию: в "Самопомощи" прокомментировали слухи о влиянии со стороны США

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы вели пятый украинский президент Петр Порошенко, глава Госдепа США Джон Керри и вице-президент США Джо Байден в 2015 - 2016 годах. Во время одной из бесед Порошенко попросит Байдена повлиять на фракцию "Самопомощь" относительно вопроса голосования за кандидатуру нового главы правительства.

Руководительница "Самопомощи" Оксана Сыроед в комментарии сайту 24 канала назвала это "отвратительной ситуацией, когда используются различные записи с целью обесценить украинско-американские отношения".

По ее словам, в принципе все толкования, которые озвучил Деркач, – оторваны от реальности. Однако сам диалог "людей с голосами, похожими на голос Петра Порошенко и голос Джо Байдена" является интересным.

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Оксана Сыроед подтвердила, что в это время – весна 2016 года, когда "Самопомощь" вышла из коалиции – был период большого давления на фракцию в парламенте со стороны прежде всего президента Порошенко.

День, когда зафиксирован разговор – 13 мая – был сразу после возвращения представителей фракции из Вашингтона. И там предметом разговора была именно возможность работы "Самопомощи" в коалиции, на что там ответили отрицательно.

Но в то же время мы говорили, что всегда будем поддерживать реформы в Украине. Также была освещена большая поддержка выбранному генпрокурору Луценко со стороны Госдепартамента. Это – те разговоры, которые имели место, – рассказывает она.

Кроме того, из записи вытекает, что якобы Порошенко убеждает Байдена давить на "Самопомощь" для принятия изменений в Конституцию – говорилось, скорее всего, об изменениях в части правосудия, которые, по словам Оксаны Сыроед, должны были голосоваться позже. И тогда было огромное давление на фракцию.

Порошенко вероятно не был доволен этим давлением, ведь после того произошел поджог свалки и началась мусорная осада Львова, которая длилась год. И это является своеобразной явкой с повинной, если была бы установлена ​​аутентичность этих записей, – объясняет Сыроед.

В 2016-м "Самопомощь" действительно требовала принятия нового избирательного кодекса, о чем тоже говорит якобы Порошенко. И это также было в повестке дня визита в Штаты – представители фракции хотели убедить американских коллег в том, что стоит вместе работать для того, чтобы уменьшить влияние прежде всего пророссийских олигархов на Украину. Возможно, через персональные санкции. И, конечно, главной темой оставался "Минск" и то, чтобы не проводить выборы на оккупированных территориях и не вносить изменения в Конституцию. Таким была повестка дня той поездки, о которой упоминает "Порошенко".

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Также у "Самопомощи" были временами очень жесткие разговоры с представителями различных правительств: "Потому что мы всегда имели свою позицию и она была в интересах Украины, независимо от того, кто был на другой стороне стола".

Оксана Сыроед рассказывает, что лично имела несколько встреч с Викторией Нуланд и они не были простыми, но я не хотела соглашаться на то, что вредит интересам Украины.

Но в этом и заключается международная политика – нельзя каждый раз вести себя в стиле "чего изволите". Надо понимать всегда свой национальный интерес и его отстаивать. "Самопомощь" всегда имела этот интерес и поэтому влияние на нас никто не имеет, – добавляет Сыроед.

Доказательством последнего (и опровержением толкований Деркача) руководительница партии называет то, что и в коалицию "Самопомощь" не вошла, и за изменения в Конституцию в части правосудия не голосовала.

Важно еще, что фракция не получала никаких средств ни от кого из-за границы. Это – противозаконно. Пользовались либо собственными членскими взносами, либо благотворительными взносами, либо государственным финансированием, которое мы имели в течение этого времени. За поездки в США платила общественная организация.

Если бы "Самопомощь" получала деньги от кого-то, то мы были бы зависимы и послушны. Мы как раз и имели свою позицию и были независимыми из-за того, что не имели финансовой зависимости ни от кого, – уверяет Сыроед.

Оксана Сыроед также обратила внимание на еще один аспект из скандального ролика: Шокина требовала уволить фактически вся "постмайданная" общественность из-за его бездействия, в частности относительно "дел Майдана". И требования к этому шли вовсе не от Байдена – это звучало изнутри страны.