Ми завжди мали свою позицію: у "Самопомочі" прокоментували чутки про вплив з боку США

19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи розмов, які нібито вели п’ятий український президент Петро Порошенко, глава Держдепу США Джон Керрі та віцепрезидент США Джо Байден у 2015 – 2016 роках. Під час однієї з бесід Порошенко попросить Байдена вплинути на фракцію "Самопоміч" з питання голосування за кандидатуру нового глави уряду.

Очільниця "Самопомочі" Оксана Сироїд у коментарі сайту 24 каналу назвала це "огидною ситуацією, коли використовуються всілякі записи з метою знецінити українсько-американські стосунки".

За її словами, в принципі всі тлумачення, які озвучив Деркач, – відірвані від реальності. Однак сам діалог "людей з голосами, схожими на голос Петра Порошенка і голос Джо Байдена" є цікавим.

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Оксана Сироїд підтвердила, що у цей час – весна 2016 року, коли "Самопоміч" вийшла із коаліції – був період великого тиску на фракцію у парламенті з боку передусім президента Порошенка.

День, коли зафіксована розмова – 13 травня – був одразу після повернення представників фракції з Вашингтона. І там предметом розмови була саме можливість роботи "Самопомочі" в коаліції, на що там відповіли негативно.

Але, водночас, ми казали, що завжди будемо підтримувати реформи в Україні. Також була засвічена велика підтримка обраному генпрокурору Луценку з боку Держдепартаменту. Це – ті розмови, які мали місце, – розповідає вона.

Крім того, з запису витікає, що нібито Порошенко переконує Байдена тиснути на "Самопоміч" для ухвалення змін до Конституції – йшлося, швидше за все, про зміни в частині правосуддя, які, за словами Оксани Сироїд, мали голосуватися згодом. І тоді справді був величезний тиск на фракцію.

Порошенко певно не був задоволений цим тиском, адже після того стався підпал сміттєзвалища і почалася сміттєва облога Львова, яка тривала рік. І це є своєрідною явкою з повинною, якщо була би встановлена автентичність цих записів, –пояснює Сироїд.

У 2016-му "Самопоміч" справді вимагала ухвалення нового виборчого кодексу, про що теж говорить нібито Порошенко. І це також було на порядку денному візиту до Штатів – представники фракції хотіли переконати американських колег у тому, що варто разом працювати для того, щоб зменшити вплив передусім проросійських олігархів на Україну. Можливо, через персональні санкції. І, звісно, головною темою залишався "Мінськ" і те, щоб не проводити вибори на окупованих територіях і не вносити зміни до Конституції. Таким був порядок денний тієї поїздки, про яку згадує "Порошенко".

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Також "Самопоміч" мала часом дуже жорсткі розмови з представниками різних урядів: "Тому що ми завжди мали свою позицію і вона була в інтересах України, незалежно від того, хто був на іншому боці столу".

Оксана Сироїд розповідає, що особисто мала кілька зустрічей з Вікторією Нуланд і вони не були простими, але я не хотіла погоджуватися на те, що шкодить інтересам України.

Але в цьому й полягає міжнародна політика – не можна щоразу вести себе в стилі "чего изволите". Треба розуміти завжди свій національний інтерес і його відстоювати. "Самопоміч" завжди мала цей інтерес і тому впливу на нас ніхто не має, – додає Сироїд.

Доказом останнього (та спростуванням тлумачень Деркача) очільниця партії називає те, що і в коаліцію "Самопоміч" не увійшла, і за зміни до Конституції в частині правосуддя не голосувала.



Важливо ще, що фракція не отримувала ніяких коштів ні від кого з-за кордону. Це – протизаконно. Користувалися або власними членськими внесками, або доброчинними внесками, або державним фінансуванням, яке ми мали впродовж цього часу. За поїздки до США сплачувала громадська організація.

Якби "Самопоміч" отримувала гроші від когось, то ми були б залежні і слухняні. Ми якраз і мали свою позицію і були незалежними через те, що не мали фінансової залежності ні від кого, – запевняє Сироїд.

Оксана Сироїд також звернула увагу на ще один аспект зі скандального ролика: Шокіна вимагала звільнити фактично вся "постмайданна" громадськість через його бездіяльність, зокрема стосовно "справ Майдану". І вимоги щодо цього йшли зовсім не від Байдена – це звучало зсередини країни.