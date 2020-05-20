Вся пресс-конференция Зеленского в 10 тезисах: инфографика

Президент Владимир Зеленский 20 мая дал пресс-конференцию по случаю годовщины своего президентства. На этой пресс-конференции он обсуждал важные достижения и неудачи за последний год, а также отвечал на вопросы журналистов.

Длилась встреча с журналистами 2 часа. Поэтому, если у вас нет столько времени, 24 канал предлагает ознакомиться с главными тезисами.

Читайте также Вторая каденция, встречи с Путиным и пленки Порошенко: главное с пресс-конференции Зеленского

Пресс-конференция Владимира Зеленского в 10 тезисах

"Ни кума или военного друга я не буду назначать. И не назначил", – ответил Зеленский на вопрос, почему он назначает на важные должности, такие как: глава Офиса Президента, первый помощник Президента, первый заместитель председателя ОП, председатель СБУ, генерального прокурора, людей из своего окружения. Хотя во время президентской кампании осуждал пятого президента Петра Порошенко за кумовство.

По данным КИУ, более 30 человек, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95" или были касательны к ней получили государственные должности, 16 из них – нардепы (то есть выбраны украинцами, но попали в списки партии "Слуга народа" без предыдущего политического опыта).

"Если будет поддержка народа, я буду думать о втором сроке. У меня есть чем", – отметил нынешний президент и добавил, что не знает, будет ли баллотироваться во второй раз.

Как известно, во время предвыборной кампании Зеленский заявлял, что идет исключительно на один срок.

"Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически, так как и президент", – Зеленский ответил на вопрос, чем он отличается от своего предшественника. Добавил, что не может жалеть, что стал президентом. Жалеть или нет о своем выборе может только народ Украины.

"Мы знаем, кто заказал убийство Гандзюк", – ответил на вопрос об убийстве Екатерины Гандзюк Владимир Зеленский. И отметил, что дело полностью передано в суд.

Перед пресс-конференцией президента, на митинг в парке вышли активисты с плакатами "Кто заказал Гандзюк?".

"Я за один стол с такими бандитами не сяду", – высказался Зеленский про мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который хотел ослабить карантин в Черкассах раньше решения правительства. И напомнил, что Бондаренко имеет 19 уголовных производств.

"Нормальный человек Макс, нормальный!", – ответил президент и добавил, что этого недостаточно на должности руководителя таможни.

Максима Нефедова уволили с должности руководителя таможни. Теперь он хочет обжаловать это решение в суде.

Про "пленки Порошенко": "Приговор впереди", – заявил Зеленский и добавил, что фигурантов ждет много приключений.

19 мая в сеть слили пленки с разговорами, на которых слышно голоса похожие на Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. На записях политики обсуждали отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

"Аваков не является моим кумом, не является моим близким товарищем, наоборот у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр – да", – отметил Зеленский, поэтому Арсен Аваков должен довести дело Шеремета до конца.

"250 долларов – это маленькая зарплата, однако не бедность", – отреагировал Владимир Зеленский на прогнозы ЮНИСЕФ относительно бедности в Украине.

А в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль представит программу увеличения минимальных зарплат.

"Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, я уверен в каждом своем шаге, даже если делаю ошибки", – завершил Зеленский встречу.



Пресс-конференция Зеленского в 10 тезисах / Инфографика 24 канала