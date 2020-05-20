Ни одного кума я не назначил, - Зеленский о засилье "кварталовцев" во власти

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году, в его политическом окружении появилось немало людей, которые до этого работали с ним в структурах "Студии Квартал 95" или были с ней связаны. Через год после победы у него спросили, почему так произошло.

Во время пресс-конференции у Владимира Зеленского спросили, почему люди без соответствующего опыта, но "по признакам близости" заняли высокие посты в государстве. Об этом сообщает 24 канал.

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Среди перечисленных лиц были:

глава Офиса Президента Андрей Ермак (друг Зеленского),

первый помощник Президента Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95"),

первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95"),

глава СБУ Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95"),

генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Никакого кума или военного друга я не буду назначать. И не назначил,

– заявил Зеленский в ответ.

Важно! По данным Комитета избирателей Украины, на протяжении первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые ранее работали в структурах "Студии Квартал 95", были причастны к ней, а также сотрудничали с Владимиром Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками его собственными или его окружения, получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Но стоит отметить, что 16 человек – это народные депутаты, которые были избраны, а не назначены.

Об Андрее Ермаке

Во время вопроса Зеленскому об Андрее Ермаке заявили, что он до этого был кинопродюсером. А его единственный политический опыт – работа помощником депутата-регионала Эльбруса Тедеева.

"Ермак не имеет опыта как кинопродюсер. Он всегда был опытным юристом. Он имеет то образование, которое нужно главе Офиса Президента, как мне кажется. Он не является моим кумом. Он мое доверенное лицо, я ему доверяю", – объяснил это назначение Зеленский.

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Об Ирине Венедиктовой

Что касается назначения Ирины Венедиктовой на должность руководителя Офиса генерального прокурора, то Зеленский заявил, что назначил ее, потому что это новый человек.

"Мы предложили людей, которые были чисты, которые не были в Генпрокуратуре. Поэтому она стала главой Генпрокуратуры", – заявил Зеленский.

О Сергее Шефире

Зеленский заверил, что хоть Шефир и является его помощником, но не получает зарплату из государственного бюджета.

"Шефир – да, помогает. Но я не могу поставить на должность людей, которые ко мне приближены, чтобы они получали заработную плату. Я не хочу", – ответил президент.

Относительно Сергея Трофимова ответа так и не было.

Жалоба на кадровый голод

В то же время Зеленский пожаловался, что в стране есть кадровый голод на профессиональных и чистых людей. В качестве примера он привел тот факт, что в правительстве до сих пор есть вакантные посты министров культуры, образования и энергетики.

"Какого человека мы не взяли бы в отрасли энергетики, на следующий день СМИ пишут, что это человек Ахметова, Коломойского или Пинчука. А где у нас независимые энергетики в стране?", – отметил Зеленский.

Смотрите видео ответа Зеленского о назначениях на государственные должности