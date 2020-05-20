Жодного кума я не призначив, – Зеленський про засилля "кварталівців" у владі

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році, в його політичному оточенні з'явилося чимало людей, які до цього працювали з ним у структурах "Студії Квартал 95" або були з нею пов'язані. Через рік після перемоги в нього спитали, чому так сталося.

Під час пресконференції у Володимира Зеленського спитали, чому люди без відповідного досвіду, але "за ознаками близькості" зайняли високі посади в державі. Про це повідомляє 24 канал.

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Серед перерахованих осіб були:

голова Офісу Президента Андрій Єрмак (друг Зеленського),

перший помічник Президента Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95"),

перший заступник голови ОП Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95"),

очільник СБУ Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95"),

генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Жодного кума чи військового друга я не буду призначати. І не призначив,

– заявив Зеленський у відповідь.

Важливо! За даними Комітету виборців України, впродовж першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" чи були дотичні до неї, а також співпрацювали із Володимиром Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями родичами чи його чи його оточення, отримали державні посади. З них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95". Та варто відзначити, що 16 осіб – це народні депутати, які були обрані, а не призначені.

Про Андрія Єрмака

Під час питання Зеленському про Андрія Єрмака, заявили, що він до цього був кінопродюсером. А його єдиний політичний досвід – робота помічником депутата-регіонала Ельбруса Тадеєва.

"Єрмак не має досвіду як кінопродюсер. Він завжди був досвідченим юристом. Він має ту освіту, яка потрібна голові Офісу Президента, як мені здається. Він не є моїм кумом. Він моя довірена особа, я йому довіряю", – пояснив це призначення Зеленський.

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Про Ірину Венедіктову

Щодо призначення Ірини Венедіктово на посаду очільниці Офісу генерального прокурора, то Зеленський заявив, що призначив її, тому що це нова людина.

"Ми запропонували людей, які були чисті, які не були в Генпрокуратурі. Тому вона стала очільницею Генпрокуратури", – заявив Зеленський.

Про Сергія Шефіра

Зеленський запевнив, що хоч Шефір і є його помічником, але не отримує зарплату з державного бюджету.

"Шефір – так, допомогає. Але я не можу поставити на посаду людей, які до мене наближені, щоб вони отримували заробітну плату. Я не хочу", – відповів президент.

Щодо Сергія Трофімова, то відповіді так і не було.

Скарга на кадровий голод

Водночас Зеленський поскаржився, що в країні є кадровий голод на професійних та чистих людей. Як приклад він навів той факт, що в уряді досі є вакантні посади міністрів культури, освіти та енергетики.

"Яку б людину ми б не взяли в галузі енергетики, на наступний день ЗМІ пишуть, що це людина Ахметова, Коломойського чи Пінчука. А де в нас незалежні енергетики в країні?", – відзначив Зеленський.

Дивіться відео відповіді Зеленського про призначення на державні посади