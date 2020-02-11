Андрій Єрмак – новий голова Офісу Президента: факти про політика

Андрій Єрмак – колишній радник Президента Володимира Зеленського. 11 лютого Президент підписав указ про призначення Єрмака замість Андрія Богдана на посаду керівника Офісу Президента. Найважливіші факти з його біографії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Андрія Єрмака

Освіта

Андрій Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. У 1995 році закінчив навчання в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Єрмак отримав ступінь магістра з міжнародного права і Свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю.

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Зеленський призначив Єрмака новою главою Офісу Президента / Фото: Українська правда

Кар’єра та бізнес

У 1997 році Андрій Єрмак відкрив Міжнародну юридичну компанію. Також займався розробкою перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності.

У 2000 році Єрмак став членом Міжнародної організації юристів (IBA) та членом Асоціації правників України.

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З 2006 року до 2014 року – Андрій Єрмак був на посаді помічника народного депутата від "Партії регіонів", борця Ельбруса Тедеєва. Водночас він був довіреною особою кандидата на пост президента України Арсенія Яценюка під час виборів 2010 року.

Єрмак з 2011 року очолює громадську організацію "Асоціація підприємців міста Києва".

З 21 травня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Єрмака своїм помічником. У цьому ж році – став членом Національної інвестиційної ради.

У жовтні 2019 року Андрій Єрмак – член Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".



Андрій Єрмак – правник та кінопродюсер, з 2019 року – політик / Фото: BBC

Андрій Єрмак має частку в більш ніж 20 компаніях різного роду бізнесу:

юридичні послуги;

охорона;

фармацевтика;

консалтинг;

будівництво.

Також Єрмак є один із засновників кількох громадських організацій. Наприклад, "Відчуй" – організація, яка займається допомогою людям із проблемами слуху.

Андрій Єрмак разом із депутатом від "Слуги народу" Андрієм Задорожним володіє компанією "Міжнародна фармацевтична група".

Творча діяльність Андрія Єрмака

Андрій Єрмак заснував Garnet International Media Group. Також Єрмак є кінопродюсером, серед його фільмів: "Правило бою" та "Межа". Єрмак є членом Української кіноакадемії та членом Європейської кіноакадемії у 2017 році.

Діяльність Андрія Єрмака на посаді радника Зеленського

Єрмак має прямий контакт із Президентом Володимиром Зеленським. В Офісі Президента, на посаді радника, Андрій Єрмак займався питаннями міжнародної політики.

Також він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

Колишній радник Зеленського брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака? Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців, адже чиновники мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.



Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київського мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.



Ще одна сварка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському.



Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.

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