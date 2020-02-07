Я працюю виключно з Зеленським, – Єрмак про свої обов'язки

Президент України Володимир Зеленський особисто визначає робочі питання для свого помічника Андрія Єрмака. Тому говорити про розподіл обов'язків між ним та головою Офісу Президента Андрієм Богданом – некоректно.

Єрмак у коментарі "НВ" наголосив, що працює виключно з главою держави. Водночас робота Богдана пов'язана з повноваженнями Офісу Президента.

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Було б некоректно говорити про поділ обов’язків між помічником і головою ОП. Керівник Офісу здійснює свої повноваження відповідно до Положення про ОП. Я працюю виключно з президентом напряму. І він сам визначає ділянки роботи, за які мені братися,

– сказав помічник Зеленського.

Що робить Єрмак у команді Зеленського?

В Офісі Президента Андрій Єрмак займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.

Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

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Зауважимо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про конфлікт між Андрієм Єрмаком та Андрієм Богданом. Він нібито виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента.

Сам Богдан на питання, чи дійсно має конфлікт з радником Зеленського, відповів коротко: "Ні".

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака? Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців, адже чиновники мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.



Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київсього мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.



Ще одна сварка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.