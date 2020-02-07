Я работаю исключительно с Зеленским, – Ермак о своих обязанностях

Президент Украины Владимир Зеленский лично определяет рабочие вопросы для своего помощника Андрея Ермака. Поэтому говорить о распределении обязанностей между ним и главой офиса Президента, Андреем Богданом – некорректно.

Ермак в комментарии "НВ" отметил, что работает исключительно с главой государства. В то же время работа Богдана связана с полномочиями Офиса Президента.

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Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться,

– сказал помощник Зеленского.

Что делает Ермак в команде Зеленского?

В офисе Президента Андрей Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.

Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.

Также Ермак принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сам Ермак подчеркивает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

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Отметим, недавно в СМИ появилась информация о конфликте между Андреем Ермаком и Андреем Богданом. Он якобы возник из-за разногласия во взглядах на политику Офиса Президента.

Сам Богдан на вопрос, действительно ли у него конфликт с советником Зеленского, ответил коротко: "Нет".

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев, ведь у чиновников очень разные характеры и взгляды на события в Украине.



Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак стал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.



Еще одна ссора между Богданом и Ермаком якобы произошла накануне церемонии прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности, во время организации мероприятия глава ОПУ якобы разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.