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      Я работаю исключительно с Зеленским, – Ермак о своих обязанностях

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      Ермак прокомментировал свою работу с Зеленским / censor.net.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский лично определяет рабочие вопросы для своего помощника Андрея Ермака. Поэтому говорить о распределении обязанностей между ним и главой офиса Президента, Андреем Богданом – некорректно.

      Ермак в комментарии "НВ" отметил, что работает исключительно с главой государства. В то же время работа Богдана связана с полномочиями Офиса Президента.

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      Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия в соответствии с Положением об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться,
      – сказал помощник Зеленского.

      Что делает Ермак в команде Зеленского?

      • В офисе Президента Андрей Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.
      • Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
      • Также Ермак принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
      • Сам Ермак подчеркивает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

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      Отметим, недавно в СМИ появилась информация о конфликте между Андреем Ермаком и Андреем Богданом. Он якобы возник из-за разногласия во взглядах на политику Офиса Президента.

      Сам Богдан на вопрос, действительно ли у него конфликт с советником Зеленского, ответил коротко: "Нет".

      Что известно о конфликте Богдана и Ермака?Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев, ведь у чиновников очень разные характеры и взгляды на события в Украине.

      Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак стал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.

      Еще одна ссора между Богданом и Ермаком якобы произошла накануне церемонии прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности, во время организации мероприятия глава ОПУ якобы разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Андрей Ермак Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины
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