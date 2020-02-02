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      Власть не скрывает свои ошибки и готова исправлять их, – Ермак

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      Ермак рассказал об отношение власти Украины к своим ошибкам / president.gov.ua

      Власть Украины признает, что допускает ошибки в работе, но пытается их исправить. Также политики готовы прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме.

      Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью "KRYM – критическое мышление". По его словам, власть пытается многое изменить в Украине, поэтому и ошибается.

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      Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок. Их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы.
      – пояснил Ермак.

      Помощник Зеленского отметил, что сейчас "не все можно взять с чистого листа и одновременно исправить". Он также признал, что новая Верховная Рада в первые месяцы принимала решения, которые не соответствуют программе партии "Слуга народа".

      "Есть ошибки, и мы не скрываем этого. Но мы адекватные люди, и если нас сегодня критикуют, а не обижают, то мы прислушиваемся и готовы исправлять ошибки", – подытожил Ермак.

      Чем занимается Ермак в команде Зеленского?

      • Андрей Ермак является помощником украинского президента и занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.
      • Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
      • Также Ермак участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
      • Сам Ермак отмечает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Офіс Президента Президент Украины Андрей Ермак Слуга народа
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