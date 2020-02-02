Власть не скрывает свои ошибки и готова исправлять их, – Ермак

Власть Украины признает, что допускает ошибки в работе, но пытается их исправить. Также политики готовы прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме.

Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью "KRYM – критическое мышление". По его словам, власть пытается многое изменить в Украине, поэтому и ошибается.

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Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок. Их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы.

– пояснил Ермак.

Помощник Зеленского отметил, что сейчас "не все можно взять с чистого листа и одновременно исправить". Он также признал, что новая Верховная Рада в первые месяцы принимала решения, которые не соответствуют программе партии "Слуга народа".

"Есть ошибки, и мы не скрываем этого. Но мы адекватные люди, и если нас сегодня критикуют, а не обижают, то мы прислушиваемся и готовы исправлять ошибки", – подытожил Ермак.

Чем занимается Ермак в команде Зеленского?