Власть не скрывает свои ошибки и готова исправлять их, – Ермак
Власть Украины признает, что допускает ошибки в работе, но пытается их исправить. Также политики готовы прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме.
Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью "KRYM – критическое мышление". По его словам, власть пытается многое изменить в Украине, поэтому и ошибается.
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Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок. Их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы.
– пояснил Ермак.
Помощник Зеленского отметил, что сейчас "не все можно взять с чистого листа и одновременно исправить". Он также признал, что новая Верховная Рада в первые месяцы принимала решения, которые не соответствуют программе партии "Слуга народа".
"Есть ошибки, и мы не скрываем этого. Но мы адекватные люди, и если нас сегодня критикуют, а не обижают, то мы прислушиваемся и готовы исправлять ошибки", – подытожил Ермак.
Чем занимается Ермак в команде Зеленского?
- Андрей Ермак является помощником украинского президента и занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.
- Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
- Также Ермак участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
- Сам Ермак отмечает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".