Помощник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что украинская власть не остановится на пути к возвращению аннексированного Крыму. Для этого, по его словам, будет использовано все инструменты, а прежде всего – дипломатические.

Для власти Крым навсегда останется частью Украины, отметил Андрей Ермак в интервью каналу "KRYM – критическая мышление".

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Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все возможные инструменты, а прежде всего – дипломатические. Впрочем, сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации,

– заявил помощник Зеленского.

Несмотря на сложную ситуацию, он пообещал, что украинская власть не остановится, пока полуостров не будет возвращен в состав Украины.

"Для нас Крым – это Украина. Мы никогда не остановимся, чтобы вернуть эту территорию", – заверил Андрей Ермак.