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      Помощник Зеленского обещает не останавливаться, пока Крым не вернется в состав Украины

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      Ермак признал, что власть пока не знает стопроцентного метода возвращения Крыма / скриншот

      Помощник Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что украинская власть не остановится на пути к возвращению аннексированного Крыму. Для этого, по его словам, будет использовано все инструменты, а прежде всего – дипломатические.

      Для власти Крым навсегда останется частью Украины, отметил Андрей Ермак в интервью каналу "KRYM – критическая мышление".

      Интересно: Выборы на Донбассе в октябре: как у Зеленского планируют достичь этого

      Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все возможные инструменты, а прежде всего – дипломатические. Впрочем, сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации,
       заявил помощник Зеленского.

      Несмотря на сложную ситуацию, он пообещал, что украинская власть не остановится, пока полуостров не будет возвращен в состав Украины.

      "Для нас Крым – это Украина. Мы никогда не остановимся, чтобы вернуть эту территорию", – заверил Андрей Ермак.

      Что еще украинская власть говорила о Крыме? В частности, остро вопрос аннексии Крыма поднимал Президент Украины Владимир Зеленский. Во время недавней встречи с госсекретарем США Майком Помпео он изъявил желание, чтобы Штаты назначили спецпредставителя по Крыму и Донбассу.

      По словам президента Украины, он хочет, чтобы Соединенные Штаты были более активно вовлечены в процесс деоккупации полуострова.

      Выборы на Донбассе в октябре: как у Зеленского планируют достичь этого
      сегодня
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Президент Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак
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