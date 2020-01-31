Зеленский хочет, чтобы Госдеп США назначил своего представителя по Крыму и Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США будут активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Россией Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.

Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с государственным секретарем США Майком Помпео. По его словам, Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины.

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Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Государственного департамента, – подчеркнул Зеленский.

Также президент напомнил, что Украина в 2020 году получит от США 700 миллионов долларов помощи, 365 из которых будут использованы на усиление обороноспособности.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракет Javelin. Речь велась и об усилении Военно-морских сил Украины благодаря катерам класса Island и укреплению противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупки необходимого вооружения", – добавил президент.



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О чем говорил Зеленский и Помпео в Киеве: