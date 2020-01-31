Зеленский хочет, чтобы Госдеп США назначил своего представителя по Крыму и Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США будут активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Россией Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.
Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с государственным секретарем США Майком Помпео. По его словам, Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины.
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Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Государственного департамента, – подчеркнул Зеленский.
Также президент напомнил, что Украина в 2020 году получит от США 700 миллионов долларов помощи, 365 из которых будут использованы на усиление обороноспособности.
"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракет Javelin. Речь велась и об усилении Военно-морских сил Украины благодаря катерам класса Island и укреплению противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупки необходимого вооружения", – добавил президент.
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О чем говорил Зеленский и Помпео в Киеве:
- Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в пятницу, 31 января. Утром он встретился с главой МИД Вадимом Пристайко, а затем – с президентом Владимиром Зеленским.
- Помпео заверил Украину в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов. По его словам, никаких условий для официального визита Зеленского в Вашингтон не было. Для встречи украинского гаранта с Трампом просто нужно найти время.
- Сам Зеленский отметил, что готов ехать в США хоть завтра. Однако этот вероятный будущий официальный визит должен состояться не ради разговоров, а иметь конкретные результаты для Украины.
- Также президент ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря, призвал бизнесменов США инвестировать в украинскую инфраструктуру и надеется, что США отменят защитные пошлины на импорт стали.