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      Зеленский хочет, чтобы Госдеп США назначил своего представителя по Крыму и Донбассу

      82 Читати новину українською
      Владимир Зеленский

      Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США будут активно участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения аннексированного Россией Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.

      Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с государственным секретарем США Майком Помпео. По его словам, Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины.

      Важно: Помпео в Украине: о чем госсекретарь США говорил с Пристайко

      Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Государственного департамента, – подчеркнул Зеленский.

      Также президент напомнил, что Украина в 2020 году получит от США 700 миллионов долларов помощи, 365 из которых будут использованы на усиление обороноспособности.

      "Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракет Javelin. Речь велась и об усилении Военно-морских сил Украины благодаря катерам класса Island и укреплению противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупки необходимого вооружения", – добавил президент.

      Військова допомога США Україні за 5 років війни на Донбасі
      Военная помощь от США Украине за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала

      О чем говорил Зеленский и Помпео в Киеве:

      • Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в пятницу, 31 января. Утром он встретился с главой МИД Вадимом Пристайко, а затем – с президентом Владимиром Зеленским.
      • Помпео заверил Украину в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов. По его словам, никаких условий для официального визита Зеленского в Вашингтон не было. Для встречи украинского гаранта с Трампом просто нужно найти время.
      • Сам Зеленский отметил, что готов ехать в США хоть завтра. Однако этот вероятный будущий официальный визит должен состояться не ради разговоров, а иметь конкретные результаты для Украины.
      • Также президент ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря, призвал бизнесменов США инвестировать в украинскую инфраструктуру и надеется, что США отменят защитные пошлины на импорт стали.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Оружие Помпео в Украине Аннексия Крыма Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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