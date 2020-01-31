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      Помпео в Украине: о чем Госсекретарь США говорил с Пристайко

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      Помпео и Пристайко встретились в Киеве / Твиттер Екатерины Зеленко

      Госсекретарь Соединенных одежд Майк Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

      Разговор Пристайко и Помпео была очень конструктивным, об этом написала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко на своей твиттер-странице.

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      Госсекретарь США и глава МИД Украины встретились в Киеве 22 января.

      Коллеги обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украина, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины,
      – сообщила она.

      О чем говорили Помпео и Пристайко

      Зеленко также добавила, что Помпео вновь подчеркнул неизменную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Госсекретарь США также заявил о поддержке оборонных возможностей Украины.

      По словам уме, подтверждение этому – введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму.

      "Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важности сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине", – говорится в сообщении.

      Главное внимание во время встречи уделили скоординированным действиям США и Украины на международной арене, сообщили в пресс-служба МИД Украины.

      В этом контексте Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгресса США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях,
      – сообщают в МИД.

      Помпео в Киеве имеет еще запланированы встречи с:

      • Президентом Украины Владимиром Зеленским;
      • Министром обороны Украины Андреем Загороднюком;
      • Предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием;
      • С коллективом посольства США в Украине.


      Вадим Пристайко и Майк Помпео / твиттер-страница Екатерины Зеленко

      Отметим, Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 года его поездку перенесли из-за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Помпео в Украине Новости США Майк Помпео Вадим Пристайко МИД Украины
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