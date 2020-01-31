Помпео в Украине: о чем Госсекретарь США говорил с Пристайко

Госсекретарь Соединенных одежд Майк Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами.

Разговор Пристайко и Помпео была очень конструктивным, об этом написала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко на своей твиттер-странице.

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Госсекретарь США и глава МИД Украины встретились в Киеве 22 января.

Коллеги обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украина, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины,

– сообщила она.

О чем говорили Помпео и Пристайко

Зеленко также добавила, что Помпео вновь подчеркнул неизменную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Госсекретарь США также заявил о поддержке оборонных возможностей Украины.

По словам уме, подтверждение этому – введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму.

"Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важности сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине", – говорится в сообщении.

Главное внимание во время встречи уделили скоординированным действиям США и Украины на международной арене, сообщили в пресс-служба МИД Украины.

В этом контексте Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгресса США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях,

– сообщают в МИД.

Помпео в Киеве имеет еще запланированы встречи с:

Президентом Украины Владимиром Зеленским;

Министром обороны Украины Андреем Загороднюком;

Предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием;

С коллективом посольства США в Украине.



Вадим Пристайко и Майк Помпео / твиттер-страница Екатерины Зеленко

Отметим, Майк Помпео должен был посетить Украину раньше – 3 января. Но 1 января 2020 года его поездку перенесли из-за необходимости быть в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке (как раз тогда произошло нападение на посольство США).