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      Помпео в Україні: про що держсекретар США говорив з Пристайком

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      Помпео та Пристайко зустрілись у Києві / Твітер Катерини Зеленко

      Держсекретар Сполучених Шатів Майк Помпео і глава МЗС України Вадим Пристайко обговорили розвиток військової та економічної співпраці між країнами.

      Розмова Пристайка та Помпео була дуже конструктивною, про це написала речниця українського МЗС Катерина Зеленко на своїй твітер-сторінці.

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      Держсекретар США та глава МЗС України зустрілися у Києві 22 січня.

      Колеги обговорили: подальше поглиблення стратегічного партнерства США-Україна, розвиток військового і економічного співробітництва, посилення двопартійної підтримки України,
      – повідомила вона.

      Про що говорили Помпео і Пристайко

      Зеленко також додала, що Помпео знову наголосив на незмінній підтримці України в протидії російській агресії та відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності України. Держсекретар США також заявив про підтримку оборонних можливостей України.

      За словами Помео, підтвердження цьому – запровадження Сполученими Штатами 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб та компаній в Криму.

      "Поряд із цим американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні", – мовиться у повідомленні.

      Головну увагу під час зустрічі приділили скоординованим діям США та України на міжнародній арені, повідомили у пресслужбі МЗС України.

      У цьому контексті Пристайко висловив глибоку вдячність Адміністрації та Конгресу США за системну підтримку і розширення практичної допомоги Україні. Він підкреслив, що Україна є партнером США у справі підтримання міжнародної безпеки та зацікавлена ​​в залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях,
      – повідомляють в МЗС. 

      Помпео у Києві має ще заплановані зустрічі з:

      • Президентом України Володимиром Зеленським;
      • Міністром оборони України Андрієм Загороднюком;
      • Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм;
      • Із колективом посольства США в Україні.


      Вадим Пристайко та Майк помпео/ Твітер-сторінка Катерини Зеленко

      Зазначимо, Майк Помпео повинен був відвідати Україну раніше – 3 січня. Але 1 січня 2020 його поїздку перенесли через необхідність бути у Вашингтоні та реагувати на ситуацію в Іраку (якраз тоді стався напад на посольство США).

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Вадим Пристайко Майк Помпео Помпео в Україні Новини США
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