Зеленський хоче, аби Держдеп США призначив свого представника щодо Криму і Донбасу

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у Державному департаменті США призначать окрему посадову особу з питань анексованого Криму та врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з державним секретарем США Майком Помпео 31 січня у Києві. За його словами, Вашингтон був, є і буде ключовим союзником України.

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Глава держави подякував адміністрації Трампа за підтримку щодо війни на Донбасі та невизнання анексії Криму Росією.

Сьогодні я висловив сподівання, що США будуть більш активно залучені до процесу мирного врегулювання на Сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту,

– наголосив Зеленський.

Також президент нагадав, що Україна у 2020 році отримає від США 700 мільйонів доларів допомоги, 365 з яких будуть використані на посилення обороноздатності.

"Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракет Javelin. Мова велась і про посилення Військово-морських сил України завдяки катерам класу Island і зміцненню протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідного озброєння", – додав президент.



Військова допомога від США Україні за 5 років війни на Донбасі / Інфографіка 24 каналу