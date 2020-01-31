Зеленський про візит у Білий дім: Я готовий їхати завтра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відвідати Білий дім з офіційним візитом хоч завтра. Адже це правильно для обох країн.

"Чесно кажучи, це правильно для обох країн. Правильно для відносин між нашими країнами, правильно для статусу України", – сказав Зеленський 31 січня на спільному брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

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Зеленський сказав, що бути президентом для нього – нова професія і він отримує дуже багато закликів та пропозицій відвідати ту чи іншу країну щодо будь-яких питань. Тож спершу глава держави спілкувався з людиною, в якої більше дипломатичного досвіду – це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Я йому казав: "А що ми будемо там робити? Навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привезти для нашої країни? А про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом мандрівника політичного, як це було дуже багато років у нашій країні?", – поділився Зеленський.

Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитись, що вигідне обом країнам… Перш за все, я думаю про Україну при всій повазі до Сполучених Штатів. Якщо в нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, про що ми можемо домовитись, підписати, взяти, то я готовий їхати завтра,

– резюмував Президент України.

Дізнайтеся, про що Помпео говорив з Пристайком

Зустріч Зеленського з Помпео: про що домовились

Зеленський сподівається на активнішу участь США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Україні деокупованого Криму за рахунок призначення окремого представника Держдепу США з цих питань.

Зеленський закликав американський бізнес до видобутку природного газу і нафти в Україні. Президент очікує участі американських компаній у конкурсі на розробку шельфу Чорного моря.

Україна сподівається, що США скасують мито на імпорт сталі.

Зеленський з Помпео обговорили перспективи розвитку Донбасу та інфраструктури в Україні. Глава держави закликав американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру.

Помпео запевнив, що США захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також підтримують державу в її зусиллях стати членом НАТО і ЄС.

Помпео заявив, що н було жодних умов для офіційного візиту Зеленського у Вашингтон. Для зустрічі президентів США і України необхідно лише знайти відповідний час.

Дивіться відео зі спільного брифінгу Зеленського та Помпео: