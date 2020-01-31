12:57
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Зеленський про візит у Білий дім: Я готовий їхати завтра

      104
      Зеленський зустрівся з Помпео і заявив, що готовий відвідати з офіційним візитом Білий дім / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий відвідати Білий дім з офіційним візитом хоч завтра. Адже це правильно для обох країн.

      "Чесно кажучи, це правильно для обох країн. Правильно для відносин між нашими країнами, правильно для статусу України", – сказав Зеленський 31 січня на спільному брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео.

      Читайте також: Зеленський хоче, аби Держдеп США призначив свого представника щодо Криму і Донбасу

      Зеленський сказав, що бути президентом для нього – нова професія і він отримує дуже багато закликів та пропозицій відвідати ту чи іншу країну щодо будь-яких питань. Тож спершу глава держави спілкувався з людиною, в якої більше дипломатичного досвіду – це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

      "Я йому казав: "А що ми будемо там робити? Навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привезти для нашої країни? А про що ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом мандрівника політичного, як це було дуже багато років у нашій країні?", – поділився Зеленський.

      Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитись, що вигідне обом країнам… Перш за все, я думаю про Україну при всій повазі до Сполучених Штатів. Якщо в нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, про що ми можемо домовитись, підписати, взяти, то я готовий їхати завтра,
      – резюмував Президент України.

      Дізнайтеся, про що Помпео говорив з Пристайком

      Зустріч Зеленського з Помпео: про що домовились

      • Зеленський сподівається на активнішу участь США у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Україні деокупованого Криму за рахунок призначення окремого представника Держдепу США з цих питань.
      • Зеленський закликав американський бізнес до видобутку природного газу і нафти в Україні. Президент очікує участі американських компаній у конкурсі на розробку шельфу Чорного моря.
      • Україна сподівається, що США скасують мито на імпорт сталі.
      • Зеленський з Помпео обговорили перспективи розвитку Донбасу та інфраструктури в Україні. Глава держави закликав американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру.
      • Помпео запевнив, що США захищають суверенітет і територіальну цілісність України, а також підтримують державу в її зусиллях стати членом НАТО і ЄС.
      • Помпео заявив, що н було жодних умов для офіційного візиту Зеленського у Вашингтон. Для зустрічі президентів США і України необхідно лише знайти відповідний час.

      Дивіться відео зі спільного брифінгу Зеленського та Помпео:

       

      Роковини смерті Леоніда Каденюка: цікаві факти з біографії українського космонавта
      сьогодні
      9863
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини США Майк Помпео Новини політики Володимир Зеленський Новини України Вадим Пристайко МЗС України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Шесть лет назад ко мне домой пришло прошлое
      Павло Казарін 395
      сьогодні , 10:16 Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах
      Світлана Попова 1287
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      224
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      386
      сьогодні , 10:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 607
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук