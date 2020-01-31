Зеленский о визите в Белый дом: Я готов ехать завтра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов посетить Белый дом с официальным визитом хоть завтра. Ведь это правильно для обеих стран.

"Честно говоря, это правильно для обеих стран. Правильно для отношений между нашими странами, правильно для статуса Украины", – сказал Зеленский 31 января на совместном брифинге с госсекретарем США Майком Помпео.

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Зеленский сказал, что быть президентом для него – новая профессия и он получает очень много призывов и предложений посетить ту или иную страну по любым вопросам. Поэтому сначала глава государства общался с человеком, у которого больше дипломатического опыта – это министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Я ему говорил: "А что мы будем там делать? Зачем мы едем в ту или иную страну? А что мы там можем согласовать? А что мы можем привезти для нашей страны? А о чем мы будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом путешественника политического, как это было много лет в нашей стране?", – поделился Зеленский.

Если мы можем о чем-то очень важном договориться, что выгодно обеим странам... Прежде всего, я думаю об Украине при всем уважении к США. Если у нас есть важный предмет этого разговора, кроме стратегии и кроме тактики, о чем мы можем договориться, подписать, взять, то я готов ехать завтра,

– резюмировал Президент Украины.

Узнайте, о чем Помпео говорил с Пристайко

Встреча Зеленского с Помпео: о чем договорились

Зеленский надеется на активное участие США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе и возвращение Украине деоккупированного Крыма за счет назначения отдельного представителя Госдепа США по этому вопросу.

Зеленский призвал американский бизнес к добыче природного газа и нефти в Украине. Президент ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

Украина надеется, что США отменят пошлины на импорт стали.

Зеленский с Помпео обсудили перспективы развития Донбасса и инфраструктуры в Украине. Глава государства призвал американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру.

Помпео заверил, что США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают государство в его усилиях стать членом НАТО и ЕС.

Помпео заявил, что не было никаких условий для официального визита Зеленского в Вашингтон. Для встречи президентов США и Украины необходимо лишь найти подходящее время.

Смотрите видео с совместного брифинга Зеленского и Помпео: