Помічник Зеленського обіцяє не зупинятися, аж поки Крим не повернеться до складу України
Помічник Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак запевнив, що українська влада не зупиниться на шляху до повернення анексованого Криму. Для цього, з його слів, буде використано усі інструменти, а найперше – дипломатичні.
Для влади Крим назавжди залишиться частиною України, наголосив Андрій Єрмак в інтерв'ю каналу "KRYM –критичне мислення".
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Крим – це Україна. Безумовно, ми будемо використовувати усі можливі інструменти, а найперше –дипломатичні. Втім сьогодні я був би нечесним з вами, якщо б сказав, що знаю стовідсотковий вихід і вирішення цієї ситуації,
– заявив помічник Зеленського.
Попри складну ситуацію, він пообіцяв, що українська влада не зупиниться, аж поки півострів не буде повернуто до складу України.
"Для нас Крим – це Україна. Ми ніколи не зупинимося, щоб повернути цю територію", – запевнив Андрій Єрмак.
Що ще українська влада говорила про Крим?Зокрема, гостро питання анексії Криму підіймав Президент України Володимир Зеленський. Під час нещодавньої зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео він виявив бажання, щоб Штати призначили спецпредставника щодо Криму і Донбасу.
За словами президента України, він хоче, щоб Сполучені Штати були більш активно залучені до процесу деокупації півострова.
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