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      Помічник Зеленського обіцяє не зупинятися, аж поки Крим не повернеться до складу України

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      Єрмак визнав, що влада поки не знає стовідсоткового методу повернення Криму / скріншот

      Помічник Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак запевнив, що українська влада не зупиниться на шляху до повернення анексованого Криму. Для цього, з його слів, буде використано усі інструменти, а найперше – дипломатичні.

      Для влади Крим назавжди залишиться частиною України, наголосив Андрій Єрмак в інтерв'ю каналу "KRYM –критичне мислення".

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      Крим – це Україна. Безумовно, ми будемо використовувати усі можливі інструменти, а найперше –дипломатичні. Втім сьогодні я був би нечесним з вами, якщо б сказав, що знаю стовідсотковий вихід і вирішення цієї ситуації,
      – заявив помічник Зеленського.

      Попри складну ситуацію, він пообіцяв, що українська влада не зупиниться, аж поки півострів не буде повернуто до складу України.

      "Для нас Крим – це Україна. Ми ніколи не зупинимося, щоб повернути цю територію", – запевнив Андрій Єрмак.

      Що ще українська влада говорила про Крим?Зокрема, гостро питання анексії Криму підіймав Президент України Володимир Зеленський. Під час нещодавньої зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео він виявив бажання, щоб Штати призначили спецпредставника щодо Криму і Донбасу.

      За словами президента України, він хоче, щоб Сполучені Штати були більш активно залучені до процесу деокупації півострова.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Володимир Зеленський Президент України Анексія Криму Новини Криму
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