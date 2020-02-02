Влада не приховує свої помилки і готова виправляти їх, – Єрмак

Влада України визнає, що припускається помилок у роботі, але намагається їх виправити. Також політики готові прислухатися до критики, якщо вона звучить в цивілізованій формі.

Про це розповів помічник українського президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "KRYM – критичне мислення". За його словами, влада намагається багато що змінити в Україні, тому й помиляється.

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Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок. Їх багато, але є щире бажання міняти, рухатися вперед, робити ці реформи.

– пояснив Єрмак.

Помічник Зеленського зауважив, що зараз "не все можна взяти з чистого аркуша і одночасно виправити". Він також визнав, що нова Верховна Рада у перші місяці приймала рішення, які не відповідають програмі партії "Слуга народу".

"Є помилки, і ми не приховуємо цього. Але ми адекватні люди, і якщо нас сьогодні критикують, а не ображають, то ми прислуховуємось і готові виправляти помилки", – підсумував Єрмак.

Чим займається Єрмак у команді Зеленського?