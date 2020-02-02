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      Влада не приховує свої помилки і готова виправляти їх, – Єрмак

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      Єрмак розповів про ставлення влади України до своїх помилок / president.gov.ua

      Влада України визнає, що припускається помилок у роботі, але намагається їх виправити. Також політики готові прислухатися до критики, якщо вона звучить в цивілізованій формі.

      Про це розповів помічник українського президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "KRYM – критичне мислення". За його словами, влада намагається багато що змінити в Україні, тому й помиляється.

      Цікаво: Помічник Зеленського обіцяє не зупинятися, аж поки Крим не повернеться до складу України

      Ми вирішили змінювати все і відразу, це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок. Їх багато, але є щире бажання міняти, рухатися вперед, робити ці реформи.
      – пояснив Єрмак.

      Помічник Зеленського зауважив, що зараз "не все можна взяти з чистого аркуша і одночасно виправити". Він також визнав, що нова Верховна Рада у перші місяці приймала рішення, які не відповідають програмі партії "Слуга народу".

      "Є помилки, і ми не приховуємо цього. Але ми адекватні люди, і якщо нас сьогодні критикують, а не ображають, то ми прислуховуємось і готові виправляти помилки", – підсумував Єрмак.

      Чим займається Єрмак у команді Зеленського?

      • Андрій Єрмак є помічником українського президента і займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.
      • Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.
      • Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.
      • Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Андрій Єрмак Президент України Офіс Президента Верховна Рада
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