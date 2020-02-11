Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

Андрей Ермак – бывший советник Президента Владимира Зеленского. 11 февраля президент подписал указ о назначении Ермака вместо Андрея Богдана на должность руководителя Офиса Президента. Важнейшие факты из его биографии – читайте в материале 24 канала.

Биография Андрея Ермака

Образование

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году закончил обучение в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ермак получил степень магистра международного права и Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

Подробности указа: Зеленский назначил Ермака главой Офиса Президента: что о нем известно



Зеленский назначил Ермака новой главой Офиса Президента / Фото: Украинская правда

Карьера и бизнес

В 1997 году Андрей Ермак открыл Международную юридическую компанию. Также занимался разработкой первых законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности.

В 2000 году Ермак стал членом Международной организации юристов (IBA) и членом Ассоциации юристов Украины.

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С 2006 года до 2014 года – Андрей Ермак был на должности помощника народного депутата от "Партии регионов", борца Эльбруса Тедеева. В то же время он был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Арсения Яценюка во время выборов 2010 года.

Ермак с 2011 года возглавляет общественную организацию "Ассоциация предпринимателей города Киева".

С 21 мая 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Ермака своим помощником. В этом же году он стал членом Национального инвестиционного совета.

В октябре 2019 года Андрей Ермак – член Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".



Андрей Ермак – юрист и кинопродюсер, с 2019 года – политик / Фото: BBC

Андрей Ермак имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса:

юридические услуги;

охрана;

фармацевтика;

консалтинг;

строительство.

Также Ермак является одним из учредителей нескольких общественных организаций. Например, "Відчуй" – организация, которая занимается помощью людям с проблемами слуха.

Андрей Ермак вместе с депутатом от "Слуги народа" Андреем Задорожным владеет компанией "Международная фармацевтическая группа".

Творческая деятельность Андрея Ермака

Андрей Ермак основал Garnet International Media Group. Также Ермак является кинопродюсером, среди его фильмов: "Правило боя" и "Предел". Ермак является членом Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии в 2017 году.

Деятельность Андрея Ермака на должности советника Зеленского

Ермак имеет прямой контакт с Президентом Владимиром Зеленским. В Офисе Президента, на посту советника, Андрей Ермак занимался вопросами международной политики.

Также он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.

Бывший советник Зеленского принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сам Ермак подчеркивает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?Конфликт между Богданом и Ермак продолжается несколько месяцев, ведь чиновники имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине.



Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак стал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.



Еще одна ссора между Богданом и Ермаком якобы произошла накануне церемонии прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности, во время организации мероприятия председатель ОПУ вроде разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому.



Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.

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