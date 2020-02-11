Зеленский назначил Ермака главой Офиса Президента: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность председателя Офиса Президента. Предварительно, глава государства уволил Андрея Богдана.

Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

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Отметим, что сегодня же Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Слухи об отставке Андрея Богдана ходили уже давно. Журналисты ранее выяснили, что Богдан сегодня больше не имеет отношения к значимым делам. Кроме того, он уже несколько раз не участвовал в важных мероприятиях.

Чем занимался Ермак в команде Зеленского?

В Офисе Президента Андрей Ермак занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.

Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.

Также Ермак участвовал в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Сам Ермак отмечает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

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Заметим, недавно в СМИ появилась информация о конфликте между Андреем Ермаком и Андреем Богданом. Он якобы возник из-за разногласий во взглядах на политику Офиса Президента.

Сам Богдан на вопрос, действительно ли имеет конфликт с советником Зеленского, ответил коротко: "Нет".

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?

Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев. По данным СМИ, чиновники имеют очень разные взгляды на события в Украине.



Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак встал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.



Еще один спор между Богданом и Ермаком произошел якобы накануне церемонии прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности при организации мероприятия председатель ОПГ якобы разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства заступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.