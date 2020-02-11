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      Может повлиять на Минские соглашения: эксперт оценил роль Ермака

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      Замена по-позиции: Богдана поменяли на Ермака / Украинская правда

      Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что будет очищать партию "Слуга народа" и властную вертикаль в целом от одиозных и скандальных фигур. Начали с Андрея Богдана. Указ о его увольнении был подписан сегодня, 11 февраля 2020 года.

      Политолог и директор Школы ответственной политики Андрей Юсов в комментарии для 24 канала отметил, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак, который занимался международной политикой, может полностью отстранить от переговорных процессов (Минск и Нормандия) Министерство иностранных дел.

      Читать также: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике

      Также эксперт убежден, что назначение Андрея Ермака на его место будет воспринято в мире негативно, ведь он не менее одиозный, чем Богдан.

      Если одиозность Богдана больше относят к внутренней политике, эпатажному стилю и неуважению к журналистам, то одиозность Ермака связана с пренебрежением протокольной дипломатией,
      – заявил в комментарии 24 канала директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.


      Андрей Юсов / Фото: Украинское радио

      Напомним, слухи об отставке Андрея Богдана ходили давно, а Андрей Ермак фактически начал выполнять его обязанности. Также известно, что между двумя Андреями возник конфликт.

      Что известно о конфликте Богдана и Ермака?
      Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев, ведь чиновники имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине. Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак встал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года. Еще одна ссора между Богданом и Ермаком произошла якобы накануне церемонии прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности при организации мероприятия председатель ОПГ якобы поместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства заступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Богдан Андрей Ермак
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