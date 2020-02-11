Может повлиять на Минские соглашения: эксперт оценил роль Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что будет очищать партию "Слуга народа" и властную вертикаль в целом от одиозных и скандальных фигур. Начали с Андрея Богдана. Указ о его увольнении был подписан сегодня, 11 февраля 2020 года.

Политолог и директор Школы ответственной политики Андрей Юсов в комментарии для 24 канала отметил, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак, который занимался международной политикой, может полностью отстранить от переговорных процессов (Минск и Нормандия) Министерство иностранных дел.

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Также эксперт убежден, что назначение Андрея Ермака на его место будет воспринято в мире негативно, ведь он не менее одиозный, чем Богдан.

Если одиозность Богдана больше относят к внутренней политике, эпатажному стилю и неуважению к журналистам, то одиозность Ермака связана с пренебрежением протокольной дипломатией,

– заявил в комментарии 24 канала директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.



Андрей Юсов / Фото: Украинское радио

Напомним, слухи об отставке Андрея Богдана ходили давно, а Андрей Ермак фактически начал выполнять его обязанности. Также известно, что между двумя Андреями возник конфликт.

Что известно о конфликте Богдана и Ермака?

Конфликт между Богданом и Ермаком продолжается несколько месяцев, ведь чиновники имеют очень разные характеры и взгляды на события в Украине. Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак встал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года. Еще одна ссора между Богданом и Ермаком произошла якобы накануне церемонии прощания с украинцами, погибшими во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности при организации мероприятия председатель ОПГ якобы поместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства заступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.