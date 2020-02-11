Може вплинути на Мінські угоди: експерт оцінив роль Єрмака

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що буде очищувати партію "Слуга народу" й владну вертикаль загалом від одіозних й скандальних фігур. Почали з Андрія Богдана. Указ про його звільнення був підписаний сьогодні, 11 лютого 2020 року.

Політолог та директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов у коментарі для 24 каналу зауважив, що новий голова Офісу президента Андрій Єрмак, який займався міжнародною політикою, може повністю усунути від переговорних процесів (Мінськ й Нормандія) Міністерство закордонних справ.

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Одіозність Богдана більше відносили до внутрішньої політики, епатажного стилю й неповаги до журналістів,

– нагадав Андрій Юсов.

Андрій Юсов / фото: Українське радіо

Нагадаємо, чутки щодо відставки Андрія Богдана ходили давно, а Андрій Єрмак фактично почав виконувати його обов’язки. Також відомо, що між двома Андріями виник конфлікт.

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака?Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців, адже чиновники мають дуже різні характери та погляди на події в Україні. Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київського мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року. Ще одна сварка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.