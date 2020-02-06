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      Зеленський без Богдана, – ЗМІ дізнались про конфлікти в оточенні президента

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      ЗМІ розповіли про конфлікт Богдана з Єрмаком / Офіс Президента

      Офіс президента обговорює нові зміни у Кабміні і проводить співбесіди з кандидатами на міністерські крісла без очільника Андрія Богдана. Натомість у цьому допомагає радник глави держави Андрій Єрмак.

      Так, Андрій Богдан не був присутній на розмовах із потенційними кандидатами у Кабмін, пише "Українська правда".

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      Раніше ж при таких рішеннях роль голови Офісу Президента була чи не ключовою. Доручення про "ротацію" у Кабміні Зеленський дав Гончаруку ще 17 січня – під час спільної наради.

      Від 1 лютого перемовини з кандидатами у Кабмін вели президент Володимир Зеленський і прем’єр Олексій Гончарук. Допомагали їм у цьому перший помічник президента Сергій Шефір та позаштатний помічник Андрій Єрмак.

      Видання зазначає, що Богдан вирішив відсторонитися роботи. Після Нового року Він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради.

      За даними видання, 1 лютого на Банковій проводили співбесіди з щонайменше кількома кандидатами на посади в оновленому уряді та чинними урядовцями: представником України у "Мінській групі" Олексієм Резніковим та головою парламентського комітету соцполітики Галиною Третьяковою. Також бачили на Банковій і віцепрем'єра з євроінтеграції Дмитра Кулебу.

      Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака?

      • У ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Богдан нібито через сварку з Андрієм Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
      • Усе тому, що під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це президенту Зеленському.
      • Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання. Проте це не єдина сварка Богдана і Єрмака.
      • Чиновники часто конфліктують між собою, бо мають дуже різні характери та погляди на події в Україні.

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      Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що конфлікту між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком немає. Проте вони справді інколи гучно сперечаються, бо є харизматичними людьми.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Андрій Єрмак Офіс Президента Кабінет Міністрів України
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