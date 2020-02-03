Джокер показав відео, де скандальний екснардеп Микитась хвалиться дружбою з Богданом і Єрмаком

Пранкер Джокер опублікував відео за участю скандального забудовника та екснародного депутата Максима Микитася. На ньому колишній народний обранець хвалиться своїм колегам тим, як "повирішував питання зі своїми друзями" Андрієм Богданом та Андрієм Єрмаком.

Запис з ресторану одного з готелів пранкеру, за його ж словами, передали його колеги зі Служби безпеки України. Сам він публікує відео у своєму телеграм-каналі.

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У ході бесіди один зі співрозмовників скаржиться на відкриті проти нього справи і запитує, як вирішити усі ці питання. Натомість Максим Микитась відповідає, що цим "займеться зокрема, і Банкова".

"Це питання вже на 100%… Наше об'єднання, ми заявляємо, що ми єдині, і далі вже працюємо у межах того меморандума, що у нас є", – заспокоїв скандальний забудовник.

Далі у Микитася запитують, чи мовиться про меморандум з Сергієм Кучером – ексочільником Державної будівельно-архітектурної інспекції. У відповідь екснардеп каже, що, "зокрема, і про Кучера, але не лише про нього".

Там зараз така цікава історія. Навіть ті, хто зараз є противниками одне одному – ті ж самі Андрій Богдан і Андрій Єрмак – це все наше угруповання. Це все наші друзі,

– заявив Максим Микитась.

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Андрій Богдан – голова Офісу Президента України;

Андрій Єрмак – помічник Президента України.

Крім того, пранкер заявляє, що володіє інформацію, буцімто Максим Микитась був настільки вдячним своїм "друзям" Богдану і Єрмаку, що подарував їм десятки квартир, оформлених на підставних людей.

Що відомо про Максима Микитася?Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).



Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.



2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.