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      Джокер показав відео, де скандальний екснардеп Микитась хвалиться дружбою з Богданом і Єрмаком

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      Микитась знову потрапив у компромат Джокера, цього разу пов'язаний з Офісом Президента / фото з фейсбуку

      Пранкер Джокер опублікував відео за участю скандального забудовника та екснародного депутата Максима Микитася. На ньому колишній народний обранець хвалиться своїм колегам тим, як "повирішував питання зі своїми друзями" Андрієм Богданом та Андрієм Єрмаком.

      Запис з ресторану одного з готелів пранкеру, за його ж словами, передали його колеги зі Служби безпеки України. Сам він публікує відео у своєму телеграм-каналі.

      Важливо! Мільйони гривень і дороге авто: Джокер злив листування екснардепа Микитася

      У ході бесіди один зі співрозмовників скаржиться на відкриті проти нього справи і запитує, як вирішити усі ці питання. Натомість Максим Микитась відповідає, що цим "займеться зокрема, і Банкова".

      "Це питання вже на 100%… Наше об'єднання, ми заявляємо, що ми єдині, і далі вже працюємо у межах того меморандума, що у нас є", – заспокоїв скандальний забудовник.

      Далі у Микитася запитують, чи мовиться про меморандум з Сергієм Кучером – ексочільником Державної будівельно-архітектурної інспекції. У відповідь екснардеп каже, що, "зокрема, і про Кучера, але не лише про нього".

      Там зараз така цікава історія. Навіть ті, хто зараз є противниками одне одному – ті ж самі Андрій Богдан і Андрій Єрмак – це все наше угруповання. Це все наші друзі,
      – заявив Максим Микитась.

      Максим Микитась про "друзів" Богдана і Єрмака: дивіться відео

      Андрій Богдан – голова Офісу Президента України;
      Андрій Єрмак – помічник Президента України.

      Крім того, пранкер заявляє, що володіє інформацію, буцімто Максим Микитась був настільки вдячним своїм "друзям" Богдану і Єрмаку, що подарував їм десятки квартир, оформлених на підставних людей.

      Що відомо про Максима Микитася?Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

      Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

      2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Пранкер Джокер Офіс Президента Будівництво Новини України Скандал Андрій Єрмак Андрій Богдан Новини політики
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