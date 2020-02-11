Зеленський призначив Єрмака головою Офісу Президента: що про нього відомо

11 лютого Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду голови Офісу Президента. Попередньо, глава держави звільнив Андрія Богдана.

Про це мовиться в указі Зеленського, опублікованому на сайті глави держави.

До теми: Зеленський звільнив Богдана

Відзначимо, що сьогодні ж Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу Президента Андрія Богдана.

Чутки щодо відставки Андрія Богдана ходили уже давно. Журналісти раніше з’ясували, що Богдан сьогодні більше не є дотичним до значущих справ. Крім того, він уже кілька разів не брав участь у важливих заходах.

Чим займався Єрмак у команді Зеленського?

В Офісі Президента Андрій Єрмак займався усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою.

Він очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

Також Єрмак брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Сам Єрмак наголошує, що посади його не цікавлять: "Я працюю з президентом і на президента. Інше мені не цікаво".

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Зауважимо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про конфлікт між Андрієм Єрмаком та Андрієм Богданом. Він нібито виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента.

Сам Богдан на питання, чи дійсно має конфлікт з радником Зеленського, відповів коротко: "Ні".

Що відомо про конфлікт Богдана і Єрмака?Конфлікт між Богданом та Єрмаком триває кілька місяців. За даними ЗМІ, чиновники мають дуже різні погляди на події в Україні.



Одним із питань, через яке конфліктують наближені до Зеленського чиновники, є питання відставки Віталія Кличка з посади голови КМДА. Так, Єрмак став на захист київсього мера і переконує президента "не чіпати" мера столиці і "не думати" про вибори в Києві до осені 2020 року.



Ще одна суперечка між Богданом і Єрмаком сталася нібито напередодні церемонії прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Зокрема під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив радника глави держави у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це Зеленському. Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і взагалі не прийшов на церемонію прощання.