Я за один стол с такими бандитами не сяду, – Зеленский о мэре Черкасс
Владимир Зеленский заявил, что не знает, как говорить с мэром города Черкасс, который имеет 19 уголовных производств. Президент добавил, что не сядет за один стол с такими бандитами.
Ситуацию с городским головой Черкасс комментировать трудно, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.
Узнайте больше Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы и самые интересные моменты
Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда мэр имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду,
– отметил Зеленский.
По мнению президента, мэр Черкасс вел себя неадекватно.
Президент напомнил, что он собирал селекторные совещания со всеми городскими головами. И подчеркнул, что на них Анатолию Бондаренко следовало высказывать свои замечания и предложения.
Скандал в Черкассах: основное
- Мэр города разрешил досрочно смягчить карантин с 1 мая. Возобновили работу часть непродовольственных магазинов, мастерские, парикмахерские, рынки, парки и даже летние площадки ресторанов.
- В то же время в целом по Украине карантин позволили ослабить только с 12 мая.
- Полиция открыла уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили городскому голове Черкасс юридическими последствиями.
- Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр. Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
- Интересно также, что Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.
Пресс-конференция Зеленского относительно президентства: видео