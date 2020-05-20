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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Я за один стол с такими бандитами не сяду, – Зеленский о мэре Черкасс

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Зеленский о мэре Черкасс
Зеленский о мэре Черкасс / pravda.com.ua

Владимир Зеленский заявил, что не знает, как говорить с мэром города Черкасс, который имеет 19 уголовных производств. Президент добавил, что не сядет за один стол с такими бандитами.

Ситуацию с городским головой Черкасс комментировать трудно, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда мэр имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду,
– отметил Зеленский.

По мнению президента, мэр Черкасс вел себя неадекватно.

Президент напомнил, что он собирал селекторные совещания со всеми городскими головами. И подчеркнул, что на них Анатолию Бондаренко следовало высказывать свои замечания и предложения.

Скандал в Черкассах: основное

  • Мэр города разрешил досрочно смягчить карантин с 1 мая. Возобновили работу часть непродовольственных магазинов, мастерские, парикмахерские, рынки, парки и даже летние площадки ресторанов.
  • В то же время в целом по Украине карантин позволили ослабить только с 12 мая.
  • Полиция открыла уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили городскому голове Черкасс юридическими последствиями.
  • Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр. Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
  • Интересно также, что Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.

Пресс-конференция Зеленского относительно президентства: видео

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Нарушение карантина в Черкассах Новости Черкасс
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