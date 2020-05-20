Я за один стол с такими бандитами не сяду, – Зеленский о мэре Черкасс

Владимир Зеленский заявил, что не знает, как говорить с мэром города Черкасс, который имеет 19 уголовных производств. Президент добавил, что не сядет за один стол с такими бандитами.

Ситуацию с городским головой Черкасс комментировать трудно, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда мэр имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду,

– отметил Зеленский.

По мнению президента, мэр Черкасс вел себя неадекватно.

Президент напомнил, что он собирал селекторные совещания со всеми городскими головами. И подчеркнул, что на них Анатолию Бондаренко следовало высказывать свои замечания и предложения.

Скандал в Черкассах: основное

Мэр города разрешил досрочно смягчить карантин с 1 мая. Возобновили работу часть непродовольственных магазинов, мастерские, парикмахерские, рынки, парки и даже летние площадки ресторанов.

Возобновили работу часть непродовольственных магазинов, мастерские, парикмахерские, рынки, парки и даже летние площадки ресторанов. В то же время в целом по Украине карантин позволили ослабить только с 12 мая.

Полиция открыла уголовное дело , а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили городскому голове Черкасс юридическими последствиями.

, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили городскому голове Черкасс юридическими последствиями. Глава Минздрава Максим Степанов приехал в областной центр. Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.

Он заявил, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти. Интересно также, что Анатолий Бондаренко был одним из первых мэров, которые настойчиво просили власть о жестких карантинных ограничениях.

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