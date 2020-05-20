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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський назвав мера Черкас бандитом: різка відповідь не забарилася

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Мер Черкас та Володимир Зеленський
Мер Черкас та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

Володимир Зеленський заявив, що не знає, як говорити з мером міста Черкас, який має 19 кримінальних проваджень. Президент додав, що не сяде за один стіл з такими бандитами. Водночас сам Анатолій Бондаренко зауважив, що усі кримінальні провадження проти нього відкривали через політичну діяльність.

Скандал у Черкасах

Мер Черкас відреагував на слова Зеленського

Міський голова Черкас відповів президенту Володимиру Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність. Про це Анатолій Бондаренко написав на сторінці у фейсбуці.

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Ви говорите, що я мер-бандит? Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, зокрема й через те, що ви стали президентом,
– наголосив Бондаренко.

Володимир Зеленський назвав мера Черкас бандитом

Ситуацію з міським головою Черкас коментувати важко, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.

Розчаровують люди. Я не знаю, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Я за один стіл з такими бандитами не сяду,
– зазначив Зеленський.

На думку президента, мер Черкас поводився неадекватно.

Президент нагадав, що він збирав селекторні наради з усіма міськими головами. Та наголосив, що на них Анатолію Бондаренку слід було говорити свої зауваження та пропозиції. 

Що відомо про скандал у Черкасах

  • Мер міста дозволив достроково пом'якшити карантин з 1 травня. А саме відновити роботу частини непродовольчих магазинів, майстерень, перукарень, ринків, парків та навіть літніх майданчиків ресторанів.
  • Водночас загалом по Україні карантин дозволили послабити лише з 12 травня.
  • Поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.
  • Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру. Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.
  • Цікаво також, що Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

Пресконференція Зеленського щодо року президентства: відео

 

Автор: Альона Захарова, Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Порушення карантину в Черкасах Новини Черкас
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