Зеленський назвав мера Черкас бандитом: різка відповідь не забарилася

Володимир Зеленський заявив, що не знає, як говорити з мером міста Черкас, який має 19 кримінальних проваджень. Президент додав, що не сяде за один стіл з такими бандитами. Водночас сам Анатолій Бондаренко зауважив, що усі кримінальні провадження проти нього відкривали через політичну діяльність.

Скандал у Черкасах

Мер Черкас відреагував на слова Зеленського

Міський голова Черкас відповів президенту Володимиру Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність. Про це Анатолій Бондаренко написав на сторінці у фейсбуці.

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Ви говорите, що я мер-бандит? Всі ті кримінальні справи, які порушували проти мене, їх порушували за мою політичну діяльність, зокрема й через те, що ви стали президентом,

– наголосив Бондаренко.

Володимир Зеленський назвав мера Черкас бандитом

Ситуацію з міським головою Черкас коментувати важко, заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.

Розчаровують люди. Я не знаю, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Я за один стіл з такими бандитами не сяду,

– зазначив Зеленський.

На думку президента, мер Черкас поводився неадекватно.

Президент нагадав, що він збирав селекторні наради з усіма міськими головами. Та наголосив, що на них Анатолію Бондаренку слід було говорити свої зауваження та пропозиції.

Що відомо про скандал у Черкасах

Мер міста дозволив достроково пом'якшити карантин з 1 травня. А саме відновити роботу частини непродовольчих магазинів, майстерень, перукарень, ринків, парків та навіть літніх майданчиків ресторанів.

Водночас загалом по Україні карантин дозволили послабити лише з 12 травня.

Поліція відкрила кримінальну справу , а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками.

, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками. Голова МОЗ Максим Степанов приїхав до обласного центру . Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади.

. Він заявив, що категорично не підтримує відповідне рішення місцевої влади. Цікаво також, що Анатолій Бондаренко був одним з перших мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

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