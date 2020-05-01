Послаблення карантину у Черкасах: поліція відкрила кримінальне провадження

Керівництво міської ради Черкас зухвало ігнорує вимогу уряду щодо карантинних обмежень. Так, виконком міськради 30 квітня самовільно прийняв рішення про послаблення карантину в обласному центрі. За цим фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Попри те, що прийняте рішення виконкому Черкаської міської ради суперечить постанові Кабінету Міністрів України, його відмовилися скасувати. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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"1 травня Черкаським відділом поліції відомості за фактом прийняття виконкомом відповідного рішення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 325 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Стаття 325 ККУ "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням" карається штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

У поліції наголошують на необхідності дотримуватися вимог чинного законодавства та не здійснювати у Черкасах діяльності, поки що забороненої Кабміном.

Карантинні обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблюватимуть із 12 травня і робитиме це виключно уряд,

– додають правоохоронці.

Відтак, у Черкасах слідкуватимуть за порядком та дотриманням карантинних обмежень будуть поліцейські у складі мобільних груп. Вони проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони – притягуватимуть порушників до адмінвідповідальності.

Що відомо про послаблення карантину у Черкасах:

30 квітня міська влада Черкас прийняла рішення про послаблення карантину з 1 травня.

Виконавчий комітет дозволив роботу магазинів, що продають непродовольчі товари, відкриває квіткові магазини та книгарні.

Відновлюють роботу майстерні з ремонту взуття, одягу тощо.

Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами.

Працюватимуть ринки, ярмарки, а також – літні майданчики ресторанів.

Також зняті обмеження на користування громадським транспортом.

Яка ситуація з коронавірусом у Черкаській області? Станом на 1 травня там зафіксовані 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є і один летальний випадок. Загалом від ускладнень, спричинених інфекцією, у регіоні померли 9 людей. Одужали 63 пацієнтів.