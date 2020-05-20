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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Зеленский: 250 долларов – маленькая зарплата, но не бедность

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Зеленський про середню зарплату в Україні
Зеленський про середню зарплату в Україні / Пресслужба Офісу Президента

Владимир Зеленский отреагировал на заявление ЮНИСЕФ о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. Президент заявил, что 250 долларов – это маленькая зарплата, однако не бедность.

Зеленский о зарплатах украинцев

В сравнении с европейскими или американскими стандартами зарплаты украинцев очень низкие, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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У них 250 долларов – это мизерные зарплаты. У нас это тоже маленькая зарплата, но не бедность,
– отметил президент.

Так Зеленский отреагировал на прогнозы ЮНИСЕФ относительно бедности в Украине. Он добавил, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль представит программу увеличения минимальных зарплат.

Прогнозы ЮНИСЕФ

  • Из-за эпидемии коронавируса Украина оказалась в социально-экономическом кризисе.
  • Более 6 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности.
  • Наибольшее влияние почувствуют на себе дети.

Пресс-конференция Зеленского относительно года президентства: видео

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Деньги Владимир Зеленский Новости Украины ЮНИСЕФ Зарплата
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