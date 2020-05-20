Зеленский: 250 долларов – маленькая зарплата, но не бедность

Владимир Зеленский отреагировал на заявление ЮНИСЕФ о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности. Президент заявил, что 250 долларов – это маленькая зарплата, однако не бедность.

Зеленский о зарплатах украинцев

В сравнении с европейскими или американскими стандартами зарплаты украинцев очень низкие, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

Узнайте больше Вторая каденция, встречи с Путиным и пленки Порошенко: главное с пресс-конференции Зеленского

У них 250 долларов – это мизерные зарплаты. У нас это тоже маленькая зарплата, но не бедность,

– отметил президент.

Так Зеленский отреагировал на прогнозы ЮНИСЕФ относительно бедности в Украине. Он добавил, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль представит программу увеличения минимальных зарплат.

Из-за эпидемии коронавируса Украина оказалась в социально-экономическом кризисе.

Более 6 миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности.

Наибольшее влияние почувствуют на себе дети.

Пресс-конференция Зеленского относительно года президентства: видео